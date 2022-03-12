Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков поділився прогнозами щодо кінця війни в Україні

Чому не варто розраховувати на швидке завершення війни?

Політична складова — максималістські цілі сторін. Кожна із сторін протистояння має цілі які змушуватимуть радше мобілізувати додаткові ресурси чим поступатися після початкових невдач. Здатність мобілізувати додаткові ресурси під максималістські цілі. Як показує досвід першої половини ХХ ст то не проблема в війнах із максималістськими цілями.

В цих умовах перемога буде не просто на полях битв але і в того хто краще розподілить наявний ВВП на армію, виробництво і реінвестування та споживання.

При цьому звичайно за Україну грає підтримка Заходу в вигляді санкцій проти Московії і посилення України а також те що для українського народу цілі більш принципові в вигляді виживання чим для народу Московії який є співучасником злочину де під питанням лише виживання злочинного режиму але не країни чи народу. На цій асиметрії теж треба постійно наголошувати. Але доповнювати її не лише успішними діями на фронті але і правильною роботою в тилу.