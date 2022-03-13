Журналістка, активістка Олена Балаба озвучила прогноз щодо ймовірних подальших дій рф

"La Russie a bombardé ce dimanche matin une base militaire située près de la frontière polonaise" — це з ранкових новин у Франції про вісім ракет по аеродрому Яворів біля Львова.

Перекладаю: "Росія вранці розбомбила військову базу, розташовану поблизу польського кордону".

Польського кордону — це наголос новини.

Це новий мем для спокійної Європи: дивіться, наступними буде Польща, а далі — Німеччина, Франція і т.д.

Тому що як в липні 2014-го російський Бук збив малайзійський боїнг МН-17в небі над окупованим Донбасом, так вони не зупиняться вбивати європейців. Їм же нічого не заважає нищити наших жінок і дітей в містах та селах України.

Заходу прийдеться вступати в цю війну, головне — щоб не було занадто пізно для всіх.

Зазначимо, що внаслідок обстрілу Яворівського військового полігону (Міжнародного центру миротворчості та безпеки) в Львівській області 13 березня загинули 9 людей, а ще 57 – отримали поранення. Такі дані озвучив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.