Заходу прийдеться вступати в цю війну - Олена Балаба
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Журналістка, активістка Олена Балаба озвучила прогноз щодо ймовірних подальших дій рф
"La Russie a bombardé ce dimanche matin une base militaire située près de la frontière polonaise" — це з ранкових новин у Франції про вісім ракет по аеродрому Яворів біля Львова.
Перекладаю: "Росія вранці розбомбила військову базу, розташовану поблизу польського кордону".
Польського кордону — це наголос новини.
Це новий мем для спокійної Європи: дивіться, наступними буде Польща, а далі — Німеччина, Франція і т.д.
Тому що як в липні 2014-го російський Бук збив малайзійський боїнг МН-17в небі над окупованим Донбасом, так вони не зупиняться вбивати європейців. Їм же нічого не заважає нищити наших жінок і дітей в містах та селах України.
Заходу прийдеться вступати в цю війну, головне — щоб не було занадто пізно для всіх.
Зазначимо, що внаслідок обстрілу Яворівського військового полігону (Міжнародного центру миротворчості та безпеки) в Львівській області 13 березня загинули 9 людей, а ще 57 – отримали поранення. Такі дані озвучив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
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