Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін пояснив, з якою метою окупанти бомблять українські міста.

Чому фашисти бомблять житлову інфраструктуру

Був у мене випадок у 2000-ні.

Вночі подзвонив у двері друг.

Сильний міцний хлопець зі сльозами на очах.

Бандити за лівою схемою через чорних нотаріусів здобули у власність частину його квартири.

Давши хабар дільничному виламали двері.

Була бійка. Його двічі викидали із квартири

Два зламані ребра.

Довелося втекти. Насамкінець вони кувалдою розбили сантехніку.

Здавалося б навіщо?

Тому що, у квартирі без цього жити не можна та буде легше схилити на свої умови та забрати іншу частину квартири на своїх умовах…

Забігаючи наперед скажу, що два роки війни з бандитами та квартиру ми повернули.

Бандитів кришував заступник голови ГУВС області.

Було викрито 70 кримінальних епізодів, відкрито 20 кримінальних справ… все злочинне угрупування отримало терміни у в’язниці та конфіскацію усього майна!

Повертаючись до розбитої житлової інфраструктури.

Бандити мають спільну логіку.

Вони хочуть унеможливити проживання, а потім легітимізувати як своє.

У порожні міста хочуть перевезти автобусами гастролерів та провести черговий референдум.

НаХ*й! Шлях у них один із російським кораблем.

Все повернемо і відбудуємо заново.

Краще, ніж було!

І покараємо цих бандитів так само як і тих!