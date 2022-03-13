Росіяни хочуть унеможливити проживання в містах України, а потім легітимізувати їх як свої - Анатолій Амелін
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Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін пояснив, з якою метою окупанти бомблять українські міста.
Чому фашисти бомблять житлову інфраструктуру
Був у мене випадок у 2000-ні.
Вночі подзвонив у двері друг.
Сильний міцний хлопець зі сльозами на очах.
Бандити за лівою схемою через чорних нотаріусів здобули у власність частину його квартири.
Давши хабар дільничному виламали двері.
Була бійка. Його двічі викидали із квартири
Два зламані ребра.
Довелося втекти. Насамкінець вони кувалдою розбили сантехніку.
Здавалося б навіщо?
Тому що, у квартирі без цього жити не можна та буде легше схилити на свої умови та забрати іншу частину квартири на своїх умовах…
Забігаючи наперед скажу, що два роки війни з бандитами та квартиру ми повернули.
Бандитів кришував заступник голови ГУВС області.
Було викрито 70 кримінальних епізодів, відкрито 20 кримінальних справ… все злочинне угрупування отримало терміни у в’язниці та конфіскацію усього майна!
Повертаючись до розбитої житлової інфраструктури.
Бандити мають спільну логіку.
Вони хочуть унеможливити проживання, а потім легітимізувати як своє.
У порожні міста хочуть перевезти автобусами гастролерів та провести черговий референдум.
НаХ*й! Шлях у них один із російським кораблем.
Все повернемо і відбудуємо заново.
Краще, ніж було!
І покараємо цих бандитів так само як і тих!
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