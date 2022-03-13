Український письменник Андрій Любка озвучив мету росіян у війні з Україною.

Поділюся лайфхаком:

Якщо хочете щось зрозуміти чи спрогнозувати про Росію, то з усіх можливих варіантів завжди обирайте найгірший — і він справдиться.

Це правило працює сотні років. Коли орки взяли гетьманську столицю Батурин, вони вирізали всіх до останнього жителя — включно з немовлятами і лежачими старими. Так буде й надалі, саме через це ніякі компроміси/референдуми/переговори не спрацюють — у них є ціль знищити нас.

Тож не треба дивуватися, що вони обстрілюють Львівщину, Луцьк чи Франик. Такі обстріли можуть не мати стратегічної користі, але вони здійснюються для іншого: сіяти страх, паніку, показати, що в Кремля довгі руки. Немає різниці між західною чи східною Україною — знищити нас хочуть усіх, просто поки що просування їхнє забуксувало.

Тому й обстрілюють тил, лякають, хочуть вигнати якомога більше людей в еміграцію, закордон, бо знають, що частина вже не повернеться назад. Мета Росії — випалена й безлюдна земля.

Треба розуміти, що найгірше ще попереду, найжахливіші злочини ще тільки будуть. Ми ще три тижні тому думали, що війна якщо й буде, то точкова, десь на Донбасі, а зараз бачимо, що Росія навіть не намагається прикрити свої злочини — методично й безперестанку бомбить житлові квартали. Ніхто з нас не міг уявити такого, бо ми нормальні, це якраз добре, що нам таке в голову не вкладається.

Але треба бути реалістами і готуватися до найгіршого, а не покладати надії на мирні переговори чи компроміси. Поки на нашій землі є москальський чобіт — миру не буде!

Ми переможемо, бо в нас немає інших варіантів! Слава Україні!