Журналіст і мандрівник Євген Іхельзон озвучив два варіанти для Китаю щодо співпраці з Росією.

Завтра в Римі офіційні особи США та КНР обговорюватимуть російське вторгнення в Україну. Ми сподіваємося, що американці знайдуть аргументи, щоб Китай підтримав міжнародну ізоляцію Росії.

Це не обов’язково загрози, не у стилі Трампа, а ділова розмова про майбутнє, про мир, де Росія не становить загрози сусідам, та й взагалі нікому.

Я постійно думаю про те, як Путін виглядає з погляду КНР. Росія — країна без довгострокових планів, яка живе на гроші від продажу вуглеводнів, не в змозі побудувати нормальні залізниці, зібрати мобільний телефон або придумати нову модель пилососа. Для китайців все це дикунство, включаючи й поведінку самого вождя — заподіяння шкоди власній країні, агресія щодо партнерів Китаю, нехтування матеріальним на користь ефемерного, розбазарювання цінностей, невміння домовлятися, незграбна пропаганда.

Відмова від підтримки РФ може дати Китаю багато. Максимально теплі відносини з ЄС, дорогу до нових домовленостей із США — ринки, мирне співробітництво тощо.

Підтримка Росії — ставка на програш Заходу, яка може не зіграти. Китайська шафа — велика, красива, але падає голосно.