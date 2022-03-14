Політтехнологиня, політична аналітик, та журналістка Марина Данілюк-Ярмолаєва переконана, що шлях до перемоги і оздоровлення України — убити в собі малороса

Я терпіла кілька днів.

Але коли кілька моїх прекрасних колег, друзів лишилися на вулиці ні з чим — і два тижні перебували у полоні мародерів і убивць із Рашкостану — скажу.

Кому, бл*ть, в голову приходить умикати в національні ефіри латиніну, бикова, піотковських, гудкових, ілларіонових і всяку *лядву?

Чому Антон Геращенко одноосібно пропонує, що давати громадянство наше "хорошим рашистам" — гарна ідея? Він розбитий Харків не бачить?

У якій хворій голові народжуються ідеї в стилі — а давайте запросимо працювати на національні ефіри у воєнний час спеціалістів із "дождя" і інших по**єнєй російських? Як же воно в часи другої світової війни Велика Британія обходилась силами Черчиля, Мухерда, Кліффорда, Роальда Даля, врешті силами чорного антинацистського пропагандиста Делмера? Чому в тодішні газети не тягнули Ленні Ріфеншталь, Хюго Босса — який типу був ні при чому, а просто рятував свій бізнес і пішов на співробітництво із Третім рейхом? Чому в ефірах британських ЗМІ не було засилля членів партії НСДАП — які типу робили все для приходу і утвердження Гітлера до влади. А потім вирішили завтра зістрибнути із німецького підводного човна і сказати "так, а ми невинуваті".

Я дивлюсь на наших редакторів і хайпожерів із телебачення і ютубів — і думаю, о скільки "гаїв берджесів" вскриється потім після нашої перемоги, скільки колег раді працювати подвійними агентами впливу — тільки б монетизація капала.

А тепер питання? Якого фіга я маю дивитись на немиті вуса Бикова і міль Латиніну? Перший ще пів року тому розповіла, що "Одесса — русский город и город русского языка", а тепер моя мила і смачна Одеса окопується чи фортеця, бо Путін хоче її стерти з лиця землі. У чому вартість експертизи Латиніноі, яка цілком серйозно бачила в Бандері фашиста, але не помітила фашизм Z у себе під носом?

У нас що — нема експертів? Знову цей зло**учий комплекс меншовартості? Звідки ці редактори і журналісти родом? Чи вони думають, що безсмерті і можна вирішити щось дипломатичним шляхом?

Я вам клянусь — краще у мене буде менше підписників на котромусь із ресурсів. Але там ніколи не буде рашистів різних форм і родів. Їхня вартість уже відома. Нас убивають, а вони переживають, що їх не пустять в Європу. Нас знищують, а їх цікавлять мереживні труси і японські трєніки.

Я знаю шлях до перемоги і оздоровлення України — убий в собі малороса. Убий повністю. Мисли тупими мізками — вчи мови, виходь на ринки дружніх країн. Шкода, що багатьом зараз це доходить через пряме утюження їх міст. І убивство їхніх дітей. Не дивіться нарешті "дожді" і хороших росіян із сумними мордами — кожен з них на різному етапі був провідником Путіна і Єдінай расії. Тому у мене на них мораторій був і є. А колег закликаю подумати — хайп на 5 хвилин чи майбутнє цілого народу.

Всі рашистські експерти і "хороші" і "не дуже" мають думати над одним — чому вони просрали свою державу. Чому наступні 50 років точно вони будуть ізгоями у світі. І урешті — чому в Україні їм не місце під будь-яким соусом. Убий же в собі нарешті малороса, дорогий українець. І с*уко, відірвись нарешті від російської повістки.

Хороший русский той, на могилі якого цвіте українська калина. Щоб варення було пожирніш.

Публікація Марини Данілюк-Ярмолаєвої в соцмережі