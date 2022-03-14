Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" висловився про перспективи росії та її диктатора путіна:

Не будемо плутати путіна з відомими світовими лиходіями та лідерами імперій.

Візьмемо Наполеона, Гітлера. Один — геній-авантюрист (точно не як путін), другий — злочинець і маніяк, як і путін. Але що у Наполеона, що у Гітлера під їхніми арміями була майже вся Європа. Вони воювали, спираючись на допомогу низки сильних сателітів. Путін же вирішив воювати з Україною, а через неї і з усім світом, маючи в союзниках Північну Корею, Нікарагуа, Сирію (ту частину, що під режимом Асада) і так далі. Такі "союзники" нічим не допоможуть. Вони просто смоктали багато років з росії гроші. От і все.

Так, путін може набирати в Сирії арабських найманців та закидати Україну цим "гарматним м’ясом". Але вони не вміють воювати. Вони будуть масово здаватися в полон.

Білорусь усіляко намагається відпетляти від прямого втягування у цю війну.

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Як і інші "союзники" рашистів із ОДКБ.

Китай, на який так розраховував путін, не допомагатиме росії. Тому що у КНР бачать, як встряв путін. Тому що основний ринок для Китаю не росія, що схлопується під санкціями, а – США, Євросоюз. І раніше росія займала лише близько 2,5% китайського ринку збуту, а тепер, у зв’язку з масовим зубожінням росіян, це будуть умовні 0,1% ринку. Не буде Китай заради такого підставлятись під санкції!

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Росіяни ще не зрозуміли, що вони вже ніхто. Їх уже немає. З моральними аспектами все ясно, але навіть із суто прагматичних міркувань ніхто не співпрацюватиме з ними. Вони вже померли, просто поки що не усвідомили це.

Нікчемна економіка, стрімко падаюча платоспроможність, ганебна армія, знищений імідж держави, ярлик терориста №1 – ось що являє собою нинішня росія. Яка не збережеться у теперішньому вигляді. Яка втрачатиме не лише ті території, які вкрала у інших держав при путіні, а й ті, що були в неї до цього. Причому сама ж росія запустила цей маятник, почавши переділ територій. Бумеранґ повернувся. З більш потужним ефектом.

Ніхто нічого не питатиме, не вестиме жодних переговорів. Просто почнуть відбирати у росії те, що вважають за необхідне.

Південний Сахалін, а можливо і весь Сахалін, Курили іже з ними – заберуть японці.

Китай забере Далекий Схід і таке інше. Апетит Китаю, гадаю, поки що до кінця не визначений. Але я не виключаю, що китайці вважають всю територію вздовж російсько-китайського кордону — вглиб росії кілометрів на 500-1000 — своєю. І своє вони візьмуть.

Кому та в якому статусі дістанеться Калінінградська область – вирішуватимуть між собою Німеччина, Польща та Литва.

Фінляндія поверне вкрадені в неї перед Другою світовою території, включаючи Виборг, Східну Карелію тощо. Фінські війська швидко виженуть рештки російської швалі.

Придністров’я повернеться до Молдови. Грузія поверне Абхазію та Південну Осетію.

Україна, безумовно, поверне Крим та Донбас. Причому це станеться стрімко, згадайте моє слово. Більше того – в Україну може попросити Кубань. І я не виключаю, що український Крим буде з’єднаний кримським мостом із українською Кубанню.

Так, у путіна є ядерна кнопка. Але якщо він продовжить шантажувати цим світ, американці просто накриють відповідним ударом його бункер, де б той не був. А може ще щось.

Зрозуміло, що головна ідея путіна – зробити цю війну світовою. Він обов’язково спробує втягнути до цього інші країни. Адже путін ментально не може визнати, що програє Україні. Тому мета путіна – світова війна. Але в результаті буде демонтаж росії в нинішніх межах.

Я не знаю, які регіони захочуть називати себе росіянами. Швидше – московитами, поволжцями, поморами, рязанцями, ще якось. Але всіляко уникатимуть штампу "росіянин" у паспорті.

Бути росіянином стане ганебним. Токсичним. Це вже ганебно, як клеймо. Але далі буде гірше. І росіяни намагатимуться зробити все, щоб змінити громадянство.