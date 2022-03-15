Аналітик "InformNapalm" Антон Павлушко проаналізував, як і чому безпілотник Bayraktar TB2 використовують українські війська.

Байрактарове

Помітив, що у нас купа народу чекають на появу Байрактарів на фронті, як на якесь Wunderwaffe, що змінить перебіг подій на фронті. Існує багато міфів про Байрактар, які треба активно розвінчувати.

Жоден Байрактар не врятує умовний Маріуполь від оточення. Судячи з відео, які оприлюднює наша армія, наші дещо інакше використовують Байрайктари ніж Азербайджан. Тоді купа відео працювала просто по піхоті та бліндажах. Фактично всі вірменські укріплення методично облітали Байрактари і винищували піхоту та рештки техніки. Те мінімальне російське ППО, що було у вірменів, показово знищили.

ЗСУ оприлюднює відео, на яких наші точково працюють по певних видах техніки та по командних пунктах противника — системи ППО, ракетні системи (Урагани і Ко), штабні машини, керування артилерією, РЕБи.

Відео по роботі по піхоті або нема, або більшість відео взагалі не публікують (і це правильно!). Хай росіяни здогадуються, звідки і що прилетіло і навіть не знають про застосування Байрактарів на якійсь лінії фронту. Більшість відео а-ля Нагорний Карабах ми побачимо колись після війни.

Один Байрактар несе "всього" чотири легкі ракети. Тобто точково він може відпрацювати по чотирьох цілях, але це не автоматично знищення чотирьох танків. І рой Байрактарів не зупинить росіян під Маріуполем.

Байрактар може активно розвідувати цілі для артилерії, що вже точково може знищувати росіян. Це так само розвідник з можливістю знищувати противника з великої висоти за декілька кілометрів до цілі. Тобто, його не збити з зенітки чи калашнікова чи ПЗРК (висота польоту 5-7 км). Це не саморобний квадрокоптер-камікадзе над окопами суперника, це малопомітний дрон-вбивця-розвідник, що знаходиться за кілометри від жертви.

В коментах часто люди бідкаються, що мовляв чому наші не купили тисячі Байрактарів. За весь час з 2014-го року було виготовлено приблизно 300 Bayraktar TB2. Наші купили приблизно 20+ одиниць і начебто дозамовили ще стільки ж. Ніхто не знає, скільки насправді купили, скільки працює на фронті і т.п. Скільки входить в один комплекс і яку конкретно комплектацію купили — точно ніхто не скаже. Але Україна один з найактивніших користувачів Байрактарів у світі.

Так само ніхто не скаже, скільки Байрактарів ми втратили і чи втратили взагалі. Російські державні журналісти постили у себе фотографії збитого Байрактара, але це були фотографії з Нагірного Карабаху.

Байрактар — дешева високоточна заміна застосуванню штурмової авіації Су-24/24 (чи перед застосуванням штурмової авіації). Авіації у нас мало, а росіяни своїх не жаліють, тому нам доводиться воювати хитро (=професійно).

Байрактар не зупинить вторгнення росіян, але побачить його. Не деблокує Маріуполь, але змусить росіян понести втрати.

Якщо ви не бачите купу збитих Байрактарів, але бачите купу спаленої російської техніки, то знайте — Байрактари використовують дуже вдало.

П.С. І так, найголовніше зрада — Байрактаром не знищити Кримський міст, не вдарити непомітно по аеропортах в глибині Росії і т.п. Радіус дії малий (<150 км) + мале бомбове навантаження (<50 кг). Або літаємо дещо далі і коротше, але беремо більше. Або далеко в теорії дрон-камікадзе з one-way-ticket на відстань у 300 км, це ну прямо дуже теоретично), але тоді беремо менше корисного навантаження.