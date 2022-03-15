Диванні військові експерти – шкідники, вони грають на руку кремлю

Український політичний діяч Борислав Береза ясно дав зрозуміти, що робити диванним критикам під час війни

У нас величезна кількість експертів з усіх питань. Це висококласні дивані експерти без профільної освіти, досвіду та знань. Але все це не заважає їм судити про те, в чому вони нічого не розуміють, а профіль їхньої експертизи стрибає, як блоха. Сьогодні вони експерти з оборонних дій та ведення війни, а завтра з атомної безпеки та інформаційних війн. Своїми словами дивані експерти чудово ілюструють ефект Даннінга-Крюгера, коли низькокваліфіковані люди роблять і озвучують помилкові висновки і приймають невдалі рішення, але не усвідомлюють ці помилки через неповноту знань, умінь та навичок. Вони не здатні зрозуміти це, але впевнені у своїй правоті. І часто їх багатоголосий рев вводить в оману людей, які вважають, що така велика кількість людей помилятися не може. Може й помиляється. І роблять це без тіні сумніву.

Коли я читаю впевнені заяви подібних диванних експертів про те, що треба контратакувати та відбивати те чи інше місто, то бачу, що такі горе-експерти не розуміють, чому в нас переважає маневрова оборона і що буде, якщо ми підемо в лобову атаку на ворога, який значно переважає у живій силі та техніці. Їх значно більше! Подібна дія спалить наші сили. В прямому сенсі. Але така дрібниця мало турбує цих диванних експертів. Не розуміють вони багато іншого. Не здатні. Це і є ефект Даннінга-Крюгера в дії.

На жаль, подібна проблема – це бич нашого часу. Але зараз війна та подібна модель поведінки — це ні що інше, як шкідництво. Якщо ви не профільний експерт, то на час війни залиште свою думку для себе або друзів на кухні. Чогось не знаєте? Запитайте в експертів, але не диванних. Не факт, що вам дадуть відповідь. Тому що війна і треба дотримуватися інформаційної безпеки. Але зрозумійте головне, що дивний експерт, який вносить сумніви та сум’яття в інформаційний простір подібний до дурня з ініціативою — користі для України від нього немає, а у виграші лише Кремль та наші вороги. А зараз зробіть висновки. Самі.

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