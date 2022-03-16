Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін пояснив, яка для Китаю може бути вигода у російсько-українській війні.

Чому агресія РФ проти України вигідна та невигідна Китаю одночасно.

Забігаючи наперед:

- Вигідна, тому, що ставить Росію в залежне становище від Китаю (деталі за текстом).

- Невигідна, тому що це сильно б'є по китайській економіці.

Китай лавіруватиме між своїми інтересами та тиском з боку США.

Він намагатиметься вичавити максимальну вигоду від ситуації та не нарватися на ризики скорочення товарообігу зі Штатами та погіршення логістики та втрати ринків.

У цьому контексті економічна співпраця з РФ вочевидь зміцниться, як і посилиться вплив на РФ, але навряд чи Китай готовий ризикувати сьогодні своєю економікою допомагаючи у чужій війні.

Деталі.

Чому Китаю вигідна ця війна:

1. Китай не мислить короткими обріями.

У нього плани на десятиліття і він не схильний приймати спонтанні рішення. Китай добре думає перед тим, як робити і нікуди не поспішає. Але намагається не прогаяти свою вигоду.

2. Китай має та виконує довгострокові стратегії:

- 50 глобальних лідерів — 50 китайських компаній, що є лідерами у своїх секторах (виробництво автомобілів, телефонів, електронної торгівлі, фінансового сервісу, логістики…

- Стратегія забезпечення у довгостроковій перспективі китайської економіки сировинними активами.

Саме тому Китай ощадливо ставиться до своїх родовищ і намагається, де це можливо, експлуатувати родовища в інших країнах.

Купуючи їх або купуючи сировину, що видобувається. Тут очевидна перемога Китаю в Африці, де він зайняв домінуюче становище на ринку рідкісноземельних металів та інших копалин.

- Стратегія забезпечення продовольством.

Китай залежить від імпорту та цін продовольства для свого населення, що росте і багатіє.

Для зниження ризиків він формує союзи з країнами, які допомагають вирішити це питання. Зокрема з Росією

- Стратегія енергетичної безпеки.

Китай залежить від імпорту енергоресурсів, зокрема нафти та газу. І він зацікавлений у передбачуваному отриманні необхідних ресурсів, накопиченні їх та контролі ціни.

Дорога енергія — створює ризики для економіки.

3. Війна, яку розв'язала Росія, виявилася подарунком для Китаю.

Санкції зробили Росію країну ізгоєм, що ставить її у залежне становище від Китаю.

50% ЗВР Росії заблоковано, вільними активами залишилися золото та китайські юані.

Але золото – не дуже ліквідний актив, і сьогодні мало покупців на російське золото. Китай може бути одним із них, якщо, звичайно, його не зупинить санкціями США.

Китай, залежний від імпорту енергоресурсів і без будь-яких умов, має чудові шанси купувати в Росії енергоресурси не за ринковою ціною, а за ціною, зручною для Китаю.

Плюс – гарантовано забезпечувати Китай продовольством.

Щоправда, завадити цьому може знову таки США, адже США для Китаю був і залишається найбільшим торговим партнером з оборотом у 2021 році $755,6 млрд.

Товарообіг з Росією в 5 разів менший — $146,9 млрд.

Чому тривала війна Китаю невигідна?

Банально – економіка, зростання вартості енергії для економіки, зростання вартості продуктів харчування, порушення логістичних коридорів, втрата ринків збуту та потенційні проблеми зі США

• Залежність від імпорту енергоресурсів, продовольства робить Китай дуже чутливим до цін.

• А ціни вже зросли і на зерно, і на газ, і на нафту.

• Попередні оцінки свідчать, що непередбачені витрати Китайської економіки через зростання цін можуть у 2022 році перевищити 300-500 млрд дол.

НАФТА

Немає жодних сумнівів у тому, що війна Росії шкідлива для Пекіна.

Китай імпортує більше нафти, аніж будь-яка інша країна на Землі, а конфлікт в Україні підняв ціни до найвищого рівня з 2008 року.

У 2021 р. Китай імпортував 513 млн т сирої нафти (3750 млн барелів), при цьому його залежність від нафти досягла близько 72,7%. https://cutt.ly/5A4w6pi

У 2020 р. Китай імпортував сиру нафту в основному

- 16% Саудівської Аравії

- 15% Росії

- 11% Іраку

- 8% Бразилії

- 8% Ангола

- 7% Оман

- 6% Об'єднані Арабські Емірати

- 5% Кувейт

Якщо середня ціна нафти у 2021 році була близько $65 за барель, то сьогодні вона майже вдвічі вища і становить $105.

З перспективою у 2022 році вирости до $180-$200 доларів

Виходячи з такої перспективи, за збереження обсягу імпорту Китаєм (не важливо з Росії чи звідки), витрати китайської економіки зростуть більш ніж на $300 млрд.

Зрозуміло, що Китай може "вичавити" з Росії спеціальну ціну, але питання санкцій з боку США, головного торгового партнера Китаю залишається відкритим.

ГАЗ

Попит на газ зростає в Китаї щорічно і в 2021 році споживання становило 370 млрд. м3

У 2021 році

- видобуток природного газу в Китаї склав 205,3 млрд куб. м.

- Імпорт – 167 млрд м3 із приростом на 19,9%

Рівень залежності Китаю від газу виріс до 46,1% у 2021 році, цьому імпорт скрапленого природного газу припадало 65,9%, але в імпорт трубопроводів — 34,1%.

І тут висока залежність від Росії. Як і Росії від Китаю.

До 2035 року обсяг імпорту Китаєм природного газу прогнозується вже в обсязі 300 млрд. кубометрів на рік

І Китай шукає ресурси, щоб забезпечити себе в майбутньому.

Ціна російського газу, що поставляється до Китаю в четвертому кварталі 2021 року, зросла до $196 за тисячу кубометрів після $172 у третьому, $147 у другому і $121 у першому кварталах. Зростання на 61% за рік

Це, звичайно, не європейські спотові ціни, що сягали $2000 за тис м3. Але зростання ціни для Китаю все одно залишається суттєвим за довгострокового прогнозу зростання імпорту.

Якщо тенденція продовжиться, то щорічні витрати Китаю на газ можуть збільшуватись більш ніж на $20 млрд.

Раніше цього тижня ходили чутки, що китайські державні компанії розглядають можливість купівлі або збільшення своїх часток у російських енергетичних та сталеливарних компаніях за прямим запитом Сі Цзіньпіна

Створена сама собі Росією криза вже призвела до обвалу вартості акцій російських компаній, включаючи енергетичні, що стало для Китаю справжнім сюрпризом.

ПРОДОВОЛЬСТВО

На Україну та Росію разом припадає 28% світового експорту зерна, а ф'ючерси на пшеницю на товарній біржі Чикаго зросли більш ніж на 50% з моменту вторгнення. Так само виросли ціни на нафту, газ і вугілля через перебої з постачанням і санкцій проти Росії.

- За даними Citi, Китай є другим за величиною споживачем кукурудзи у світі, але лише 9,4% внутрішнього споживання кукурудзи у 2021 році припадало на імпорт. У звіті йдеться, що лише 5,9% споживання пшениці у Китаї минулого року було імпортовано. Відповідно, залежність від імпорту поки що не критична.

- Але сильна залежність Китаю від вітчизняної пшениці та кукурудзи не означає, що країна несприйнятлива до підвищення цін. За повідомленнями китайських ЗМІ, ціни на імпортну пшеницю та кукурудзу зросли. А отже, зростають ціни і всередині Китаю.

- За даними Citi, соєві боби – єдина велика культура, яку Китай сильно залежить від імпорту – 84% внутрішнього споживання у 2021 році, в основному із США та Бразилії.

• Китай удосконалює свою систему стимулювання виробництва зерна, свинини та інших продуктів та диверсифікує джерела імпорту продовольства

Україна відіграла важливу роль у зусиллях Китаю щодо підвищення національної продовольчої безпеки за рахунок диверсифікації постачальників зерна

Будь-які збої в постачанні з України до Китаю, безсумнівно, створять інфляційний тиск

Ціни на сою вже виросли, оскільки трейдери побоюються, що нестача соняшникової олії з України може підвищити попит на інші олії.

Ціна сої сьогодні на піку і вдвічі перевищує рівень 2020 року. Понад 17 дол за бушель

Ціни на пшеницю теж на піку і в 2 рази вищі за рівень 2020 року, понад 11 дол за бушель

Інфраструктура

І Україна, і Росія є частиною плану розвитку регіональної інфраструктури "Один пояс, один шлях", який широко сприймається як спроба Пекіна посилити свій глобальний вплив.

У цей проєкт планувалося інвестувати майже $1,5 трлн.

При чому низка транспортних коридорів проходять через Росію, частину через Україну. Але Україна як країна поки не приєдналася до проєкт.

Але Китай уже провів підготовку.

- Державна корпорація Cofco на базі причалів №1 та 2 Миколаївського морського порту вже збудувала зерновий термінал

- Китайці купили в Україні банк "Український банк реконструкції та розвитку"

- та контрольний пакет акцій найстарішої фондової біржі ПФТС, на базі якої, як пишуть ЗМІ, планують зробити міжнародну товарну біржу.

Війна в Україні, санкції до Росії, можливі санкції до Китаю у разі військової допомоги Росії ставлять хрест на цьому проєкту, який мав створити конкуренцію США у контролі міжнародних транспортних коридорів.

Що стосується морських перевезень, то США зберегло вплив над основними морськими шляхами і може блокувати їх використання у разі накладання санкцій.

Китаю це теж не потрібне.

Щоб підбити підсумок, варто сказати, Китай стрімко наближається до ролі глобального лідера, ставши глобальним гравцем, але сьогодні він навряд чи готовий до прямого протистояння зі США.

Китай занадто залежний від Американського ринку, технологій, ринків країн, що перебувають у сфері впливу США і навряд чи готовий сьогодні до відкритого протистояння.

Тому Китай вичавить із ситуації максимум. Підсилить вплив над Росією та збереже статус Кво зі США.

На Україну Китай теж має свій план.

Це і корисні копалини та продовольство та транспортна інфраструктура.

Війна закінчиться і вгадайте, хто виступить з ініціативою все відновити?

Так що йдемо за принципом, сподіваємось на краще, але готові до найгіршого. І, в Підсумку переможемо!