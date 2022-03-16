Чудовий жарт, росія хоче "демілітаризувати" Україну за прикладом Швеції - Андрій Плахонін
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Публіцист Андрій Плахонін про те, чому для України приємне порівняння зі Швецією і що означає в цьому випадку "демілітаризація"
"Демілітаризація за прикладом Швеції" — це чудовий жарт наших переговорників, за який цілком прогнозовано вхопилися в Кремлі. У розрахунку на новини, що зачекалися, про перемогу росіян, яким в масі що Швеція, що Фінляндія…
Швеція — один з найпросунутіших виробників озброєнь у світі — від стрілецької зброї до танків, авіації, великих бойових кораблів.
Ви знаєте, що Швеція в минулому мало не стала ядерною державою?.. Так, Швеція (поки що) не член НАТО, але вона бере участь в односторонніх і багатосторонніх програмах співпраці блоку, на території Швеції є навчальний центр.
Так, у Швеції в тій чи іншій мірі під рушницею всього трохи більше 50 тисяч (при населенні 10 млн), але у Королівства понад півмільйона навчених регулярно проходять збори резервістів, і в найближчі роки вона планує збільшити свою професійну армію до 120 тисяч осіб.
"Демілітаризація за прикладом Швеції"?!
Та не смішіть.
І те, що в Кремлі за цей жарт так поспішно вхопилися (за сьогодні його вже озвучили Мединський, Лавров та Пєсков), це дуже добрий для нас знак.
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