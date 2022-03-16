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Чудовий жарт, росія хоче "демілітаризувати" Україну за прикладом Швеції - Андрій Плахонін

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Андрій Плахонін Андрій Плахонін
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Навіть європейці не надто багато знають про армію Швеції Новина оновлена 16 березня 2022, 13:37
Навіть європейці не надто багато знають про армію Швеції

Публіцист Андрій Плахонін про те, чому для України приємне порівняння зі Швецією і що означає в цьому випадку "демілітаризація"

"Демілітаризація за прикладом Швеції" — це чудовий жарт наших переговорників, за який цілком прогнозовано вхопилися в Кремлі. У розрахунку на новини, що зачекалися, про перемогу росіян, яким в масі що Швеція, що Фінляндія…

Швеція — один з найпросунутіших виробників озброєнь у світі — від стрілецької зброї до танків, авіації, великих бойових кораблів.

Ви знаєте, що Швеція в минулому мало не стала ядерною державою?.. Так, Швеція (поки що) не член НАТО, але вона бере участь в односторонніх і багатосторонніх програмах співпраці блоку, на території Швеції є навчальний центр.

Так, у Швеції в тій чи іншій мірі під рушницею всього трохи більше 50 тисяч (при населенні 10 млн), але у Королівства понад півмільйона навчених регулярно проходять збори резервістів, і в найближчі роки вона планує збільшити свою професійну армію до 120 тисяч осіб.

"Демілітаризація за прикладом Швеції"?!

Та не смішіть.

І те, що в Кремлі за цей жарт так поспішно вхопилися (за сьогодні його вже озвучили Мединський, Лавров та Пєсков), це дуже добрий для нас знак.

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Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна
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