Редактор сайту "Європейська правда" Сергій Сидоренко прокоментував потенційну відмову України від вступу до Альянсу.

Відмова від НАТО — це червона лінія, яка має знімати "мораторій на критику" влади.

Якщо це ухвалять — це буде наша капітуляція, але повільна, відкладена.

Це — перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом — і нове захоплення Росією.

А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко — це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта — Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".

І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.

1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;

2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;

3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;

<<ми зараз тут>>

4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;

5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.

П.5 ще не стався.

Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую.