Директор Українського інституту політики Руслан Бортнік, спеціально для "Телеграфа" пояснив складнощі у відносинах між Молдовою та росією.

Після того як ПАРЄ прийняла резолюцію про виключення росії та визнання Придністров’я зоною російської окупації, президент Молдови Майя Санду зажадала від росії вивести її "миротворчі" війська з Придністров’я.

Бачачи, наскільки росія занурилася в Україні, як виснажуються її військові, економічні, політичні, технологічні, людські ресурси, Молдова намагається скористатися моментом для посилення тиску на Кремль.

Відповідними заявами молдавська влада намагається чинити тиск на Москву та домогтися поступок за придністровським кейсом. Зрозуміло, що метою є досягнення домовленостей щодо виведення контингенту російської армії з території так званої ПМР (невизнана Придністровська Молдавська Республіка).

З іншого боку, найпатріотичніша частина молдавського суспільства вимагає різкіших заяв Санду щодо Москви.

При цьому важливо розуміти, що відносини між Молдовою та росією дуже складні, багатоаспектні. Багато чого пов’язане на економіці, включаючи залежність Кишинева від російського газу (крім прямих поставок з росії до Молдови, Москва постачає газ у Придністров’я, "вішаючи" борг за нього на Кишинів. На території ПМР функціонує ДРЕС, яка цей російський газ перетворює на електрику і продає Молдові (Таким чином Молдова платить за російський газ подвійну ціну — Ред.). Нинішню вимогу Санду можна розглядати ще як своєрідний елемент торгів із Москвою.

Водночас, важливо розуміти, що Молдова намагається говорити в унісон з Європою, яка вводить проти росії жорсткі санкції, нещадно критикує кремль за вторгнення в Україну.

І в цьому сенсі актуалізація придністровської кризи також б’є по росії. Адже в такий спосіб санкційні удари по ній пояснюються вже не лише вторгненням в Україну, а й відсутністю врегулювання щодо Придністров’я.

Таким чином, придністровська проблема може стати частиною діалогу між Заходом та рф.

Звісно, це підвищення градуса. Давно за лаштунками кажуть, що щодо росії можуть відкриватися інші фронти. Які розтягуватимуть військові, політично, економічні можливості Москви. Послаблюючи її можливості в Україні.

Сьогодні такими фронтами можуть бути не лише Молдова-Придністров’я, а й Нагірний Карабах, Таджикистан і Кавказ. І ймовірність того, що якісь із цих конфліктів знову розморозяться чи загостряться – дуже висока.