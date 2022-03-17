Журналіст та мандрівник Євген Іхельзон озвучив свою думку щодо справжніх планів війни путіна проти України

Війна виникла не на порожньому місці, хоч і не була спровокована Україною.

Росія у 2014 допомогла скинути Януковича, після того, як він, мабуть, відмовився втопити в крові Майдан.

Якби він не злякався, то Путін отримав би всю Україну ще 2014 року.

Оскільки Янукович втік, увімкнувся сценарій анексії Криму та псевдоповстань у різних регіонах України.

Якщо ви пам’ятаєте, то спроби змінити режим та організувати "Республіки" були у Харкові, Херсоні, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі.

Оскільки Донецьк і Луганськ були ближчими до кордону, Росія змогла завезти туди "революціонерів", а потім, коли знадобилося підкріплення, надіслали Гіркіна та архарівців, а потім уже й армію "шахтарів та металургів".

У решті регіонів пропутінці зазнали поразки, але їх, на жаль, не садили довічно, не лінчували, не вбивали. Єдиний інцидент стався випадково, в Одесі, де згоріли в пожежі 52 особи, багато з яких були агентами РФ.

Далі АТО, мінські угоди, лінія фронту, яка трималася 8 років з мінімальними жертвами й рідкісними загостреннями.

За цей час РФ підготувала нову військову операцію, щоб помститися за невдалу Новоросію, її мета — вся Україна, насильницьке захоплення території, зміна влади на проросійську, фізичне очищення від будь-яких неугодних режиму громадян, ліквідація будь-яких проявів "українства" та "європейськості".

Всі ці гасла про денацифікацію, демілітаризацію — це прикриття, яке продається безмозлому російському плебсу та далеким від наших проблем європейцям, які не мають кордонів з Україною.

Проміжні підсумки — фуфло всьому світу продати не вдалося, бліцкригу не вийшло, світ допомагає Україні, російська армія зав’язла і не може показати результати, яких бажає шалений вождь.

Факт, що у запаленому мозку Путін усі інтеграційні проєкти Росії не можуть існувати без приєднання України тим чи іншим способом, і він не відступить без зовнішнього удару.

Далі, відволікаючись від історичного екскурсу, я таки вважаю, що без знищення чи усунення нинішнього глави РФ ситуація не вирішиться. Саме це і є найменш болісною умовою для настання нової реальності — нової архітектури безпеки в Євразії.