Український політичний діяч Борислав Береза зазначив, що скрипаль був одним із інформаторів, які зливали ворогові всю інформацію про волинську авіацію

Ця історія вразила навіть мене.

Скрипаль Академічного камерного оркестру Волинської обласної філармонії "Кантабіле" Ілля Сметанін виявився російським шпигуном. Це за його наведенням на світанку 24 лютого у Луцький військовий аеродром влучили ворожі ракети. Повторно вдарили 11 березня.

Ілля – зі сім’ї музикантів, виріс у Луцьку. Він не засланий агент, а зрадник. А ще скрипаль захоплювався літаками. 2010 року Ілля Сметанін став одним із засновників організації "ОВАЛ" (Організація волинських авіалюбителів). Насправді ж був одним з інформаторів, які зливали ворогу всю інформацію про волинську авіацію – і військову, і цивільну. Ви розумієте скільки років він працював на рф???

У ніч з 23 на 24 лютого тривожний гул на луцькому летовищі сповістив про те, що почалася війна. Наведення для російських ракет дав саме Ілля Сметанін. Поки наші льотчики підіймали літаки у небо, зрадник їх обдзвонював, щоб запитати, куди летять, щоб далі цю інформацію передавати спецслужбам росії… Та атака була не єдиною — 11 березня повторно у Луцьк прилетіли ракети. Вони забрали життя чотирьох людей й скалічили близько десятка. І це теж його "робота".

І от в мене з'явилось запитання — а скільки ще таких "скрипалів" працює на рф? Хто вони? Дівчина, що продає каву недалеко від ВР? Сусід, що мешкає у твоєму домі? Священник, якого ти зустрічаєш кожний день? Або це депутат ВР чи працівник ОП? І головне, що саме мотивує людину зрадити свою країну та стати на бік ворога? Так, я здивований цією історією та тим як давно та глибоко ворог проник в наше суспільство. Скрипаль? Неприємно здивований. І ця історія мотивує нас до більш прискіпливої уваги до всіх, хто нас оточує. Війна та рф вносять свої корективи у звичне життя. На жаль, поки так. Ми маємо бути пильними і лишатися людьми. Це — секрет наших перемог.

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