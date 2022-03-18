Український політтехнолог Тарас Березовець розповів, як, швидше за все, закінчиться правління та життя кривавого диктатора володимира путіна

Для путіна після вбивчого для росії вторгнення в Україну є два сценарії.

Перший — він залишиться при владі стільки, скільки йому відведено Господом Богом та українськими збройними силами. І він може досить довго ховатися у своєму бункері, ізолювавши себе від усього оточення, оскільки не довіряє нікому і панічно боїться замаху. Він може продовжувати керувати Росією в такому режимі. І ресурсів там вистачить на кілька років, незважаючи на запроваджені санкції.

Другий варіант — хрест, який давно поставив на путіну Господь Бог, у будь-який момент може перетворитися на мітку на лобі диктатора. Думка — прибрати путіна — явно зріє в умах певної частини росіян. Як говорив ще один, поряд із Гітлером, ідейний натхненник путіна — Сталін: є людина — проблема, немає людини — немає проблеми.

Йдеться у тому, що фізичне усунення путина рано чи пізно стане ідеєю фікс його найближчого оточення.

Як це здійснити — вже питання до них.

Вони можуть завжди уявити труп "вождя" і розпочати розповіді у стилі "це все не ми — це все він".

Новий російський уряд точно буде змушений домовлятися не просто про припинення війни та репарації України, а й повертати всі окуповані українські території. І Донбас, і Крим.

Західні спецслужби не будуть ліквідувати путіна. Але вони можуть увійти в контакт з його оточенням, гарантувати безпеку. Це можуть бути Патрушев, Шойгу, хтось ще. Такі собі сепаратні переговори з метою виходу із ситуації, у яку путін загнав росію. Вбивство путіна — в обмін на зняття частини санкцій. За умови репарацій, відновлення територіальної цілісності України (а там підтягнуться Грузія та Молдова) та величезних обмежень, з якими Росії доведеться жити ще довго.