Журналіст "Економічної правди" Богдан Мірошниченко про компанії, які відмовляються виходити із рф попри війну в Україні, та історичну справедливість

Позиція мережі Metro, яка зубами вчепилась за токсичний російський ринок, в цілому дуже очікувана

Це професійна хвороба деяких великих транснаціональних корпорацій — невміння робити висновків з історії.​

Цивілізований світ цього ніколи не забуде. Так само, як не забув події 80-річної давнини.

В часи Третього Рейху компанії Bayer та BASF у складі концерну Farben проводили експерименти над людьми та виготовляли хімічну зброю.

Усім відомі Nestle та Siemens в часи великих змін та непрощенних злочинів користувалась рабською працею з концтаборів та забезпечували Вермахт пайками та технікою.

Так, ці компанії були заручниками ситуації. Тому світ вибачив їм участь у воєнних злочинах Гітлера попри те, що історія пам'ятає нацистські погляди деяких великих керівників.

Тепер же саме життя дає їм шанс виправитись та показати, що все це було великою помилкою. Просто треба розірвати всі ділові контакти з росією — фашистською країною, яка втопила в крові своїх сусідів та погрожує всьому світу.

Дехто скористався шансом спокутувати помилки минулого. Deutsche Bank, який колись кредитував будівництво Освенциму, зараз повністю покидає російський ринок.

А що Nestle? BASF? Siemens? Bayer? До цих ветеранів співпраці з нацистами також можна додати піонерів — Ашан, Метро, Лерроу Мерлен, Рено, Кіа, Кока-Кола та безліч інших.

Найбільші компанії, які залишились у рф, сплачують 20 мільярдів доларів до бюджету щорічно. На ракети, боєприпаси та танки йде 15% усього російського бюджету. На поліцію та держапарат — ще більше.

Не складно порахувати, що за останні 8 років мова йде про десятки мільярдів доларів, які пішли на розбудову кремлівської машини смерті.

Цього вже не виправити, однак можна піти з високо піднятою головою. Щоб потім знову не вибачатись, коли історія зробить свою справу та покарає злочинців.

Натомість деякі компанії якщо не безсоромно залишаються в росії, то думають, що вони нахитріші, й переоформлюють бізнес на третіх юросіб у росії. Таке враження, ніби ми такого не бачили у Криму в 2014-му і зараз повіримо, що хтось безкоштовно передає свій бізнес у користування ввічливим російським бізнесменам.

Шановні, після нашої перемоги ми згадаємо всіх. І будь-який скандал із вашими брендами неминуче буде супроводжуватись згадкою про те, де ви були в часи обстрілів Маріуполя та скільки "іскандерів" та "калібрів" було куплено на ваші податки.