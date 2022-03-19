Нагадую тим, хто забув, про єдину вимогу путіна по Україні - Роман Шрайк
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Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк нагадав українцям, що кривавий диктатор володимир путін має лише одну мету — знищити Україну.
Нагадую тим, хто забув. У своєму годинному виступі, що передував вторгненню, путін чітко описав свою єдину вимогу:
УКРАЇНА НЕ ПОВИННА ІСНУВАТИ.
Вся решта нездійсненна х**та, яка вкидається в інформаційний простір — просто сміття, димова завіса.
І будь-яка гризня на цю тему, хоч у спробі уявити виконання цієї х**ти, хоч у спробі загрожувати карами небесними за її виконання, однаково деструктивна.
Наша армія та наша дипломатія успішно справляються із захистом країни та її інтересів.
А зі сміттям можна ознайомитись, але потім одразу ж викинути в урну та забути.
Спасибі за увагу.
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