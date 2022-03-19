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Нагадую тим, хто забув, про єдину вимогу путіна по Україні - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Автор
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Володимир Путін Новина оновлена 19 березня 2022, 18:59
Володимир Путін

Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк нагадав українцям, що кривавий диктатор володимир путін має лише одну мету — знищити Україну.

Нагадую тим, хто забув. У своєму годинному виступі, що передував вторгненню, путін чітко описав свою єдину вимогу:

УКРАЇНА НЕ ПОВИННА ІСНУВАТИ.

Вся решта нездійсненна х**та, яка вкидається в інформаційний простір — просто сміття, димова завіса.

І будь-яка гризня на цю тему, хоч у спробі уявити виконання цієї х**ти, хоч у спробі загрожувати карами небесними за її виконання, однаково деструктивна.

Наша армія та наша дипломатія успішно справляються із захистом країни та її інтересів.

А зі сміттям можна ознайомитись, але потім одразу ж викинути в урну та забути.

Спасибі за увагу.

Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк нагадав українцям про єдину вимогу володимира путіна
Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк нагадав українцям про єдину вимогу володимира путіна
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Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Кривавий диктатор путін
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