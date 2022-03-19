Бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк нагадав українцям, що кривавий диктатор володимир путін має лише одну мету — знищити Україну.

Нагадую тим, хто забув. У своєму годинному виступі, що передував вторгненню, путін чітко описав свою єдину вимогу:

УКРАЇНА НЕ ПОВИННА ІСНУВАТИ.

Вся решта нездійсненна х**та, яка вкидається в інформаційний простір — просто сміття, димова завіса.

І будь-яка гризня на цю тему, хоч у спробі уявити виконання цієї х**ти, хоч у спробі загрожувати карами небесними за її виконання, однаково деструктивна.

Наша армія та наша дипломатія успішно справляються із захистом країни та її інтересів.

А зі сміттям можна ознайомитись, але потім одразу ж викинути в урну та забути.

Спасибі за увагу.

Бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк нагадав українцям про єдину вимогу володимира путіна