Війна з росією — це битва цивілізацій - Валерій Чалий
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 4
Політик і громадський діяч Валерій Чалий пояснив, яку головну мету має Кремль у цій нікому не потрібній війні
Вже кілька тижнів намагаюся зрозуміти, в чому все-таки полягають реальні цілі наших ворогів.
Вони не можуть окупувати Україну, але хочуть повного підпорядкування. Програють в прямому військовому зіткненні — наші ЗСУ їх системно знищують, але хочуть рапортувати про досягнуту "демілітаризацію".
Вимагають захисту "язика", а самі в основному тільки матірщину використовують.
Говорять про свою імперську велич і тут таки жаліються, що всі їх ображають.
Вони реально й самі не розуміють, що саме їм потрібно…
Щоби не говорили, мета на виході одна: щоби України не існувало зовсім. Конкурувати у розвитку не здатні, а наша згуртованість, мотивованість, солідарність око муляє…
Zaporebrik — територія без цілей; люди там втратили здатність думати, керманичі у них з глибокими психічними комплексами…
Куди ділись в них нормальні люди?! Ніколи не думав, що матимо справу у XXI столітті з новітніми варварами.
Це не тільки війна з Україною. Це — битва цивілізацій. Волею долі Україна опинилася на вістрі цієї епохальної битви.
І в нас немає іншого вибору, ніж перемогти і покласти початок кінця цій тупиковій гілці історичного розвитку.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.