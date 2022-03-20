Політик і громадський діяч Валерій Чалий пояснив, яку головну мету має Кремль у цій нікому не потрібній війні

Вже кілька тижнів намагаюся зрозуміти, в чому все-таки полягають реальні цілі наших ворогів.

Вони не можуть окупувати Україну, але хочуть повного підпорядкування. Програють в прямому військовому зіткненні — наші ЗСУ їх системно знищують, але хочуть рапортувати про досягнуту "демілітаризацію".

Вимагають захисту "язика", а самі в основному тільки матірщину використовують.

Говорять про свою імперську велич і тут таки жаліються, що всі їх ображають.

Вони реально й самі не розуміють, що саме їм потрібно…

Щоби не говорили, мета на виході одна: щоби України не існувало зовсім. Конкурувати у розвитку не здатні, а наша згуртованість, мотивованість, солідарність око муляє…

Zaporebrik — територія без цілей; люди там втратили здатність думати, керманичі у них з глибокими психічними комплексами…

Куди ділись в них нормальні люди?! Ніколи не думав, що матимо справу у XXI столітті з новітніми варварами.

Це не тільки війна з Україною. Це — битва цивілізацій. Волею долі Україна опинилася на вістрі цієї епохальної битви.

І в нас немає іншого вибору, ніж перемогти і покласти початок кінця цій тупиковій гілці історичного розвитку.