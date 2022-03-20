Письменник та журналіст Ян Валетов висловився про популярні міфи про "братство" та "спільну віру".

Однією з перших жертв українсько-російської війни стала найкраща з головних легенд СРСР та пострадянського світу — зворушлива легенда про братерство слов’янських народів.

У принципі, якщо згадати з яким звірством і показною жорстокістю знищували один одного стародавні слов’янські князівства — спалюючи вщент міста і вирізаючи всіх від малого до великого — то в факті братерства і великого кохання можна було засумніватися над першою ж нередагованою хронікою.

Але міфи живучи, особливо коли потрібні для використання з корисливою метою.

Загалом тут усе зрозуміло.

Справа не в слов’янстві, не в вірі православній (ще один тупий міф, що використовується для забивання мізків), не в родинних зв’язках та спільній історії та термінах проживання в одних межах.

Немає слов’янської причини для того, щоб з території Білорусі Україною не летіли російські ракети. І льотчик із Рязані чудово розносить ракетами і житловий будинок, де можуть жити його генетичні родичі, та православну церкву, де висять такі ж ікони, як і у його міському храмі.

І бурят-буддист цілком органічно тисне на танк слов’янських родичів свого командира БТГ.

І спільна мова не заважає окупантам ґвалтувати жінок, убивати цивільних та рівняти із землею російськомовні міста. Прикриваючись братерством, якого ніколи не було, це навіть зручніше робити.

Каїн! Каїн! Де твій брат Авель?

Хіба я сторож братові своєму?

Загалом, як резюме.

Не забувайте собі голову нісенітницею. На нашу землю прийшов ворог. Він навіть не намагався вигадати щось правдоподібне як причину для війни. Обійшовся без Гляйвіця. Він прийшов нас знищити як країну. Тих, хто при цьому виживе, зробити росіянами, які живуть за його правилами.

Його правила ви бачите. Без коментарів.

Всі розмови про компроміс — марення. Йому потрібна капітуляція та наше підпорядкування. Повне, а чи не часткове.

Його мета – знищення державності, а будь-яку національну ідентичність він виведе, як це робили нацисти. Поліцаїв у нього повно, є досвід.

Питання не в НАТО, не в Бандері, не в російській мові. У це вірять ті, хто вірить у дресованих заражених голубів.

Питання одне: ми чи вони?

Як бачите, вибір у нас вкрай невеликий.

Ми.