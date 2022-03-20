Можливо така фаза, коли росіяни вже не можуть наступати, а ми ще не можемо - Микола Бєлєсков
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Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков про те, що проектувати силу завжди важче, ніж не давати це робити
В посполитих бачу між нездатністю рашистів наступати далі і нашою здатністю провести низку контрударів прям от знак дорівнює. Це далеко не так насправді.
В нашому протистоянні із рашистами може бути така фаза коли рашисти вже не можуть наступати а ми іще не можемо.
Власне поточний приклад рашистів показує на скільки то важко ефективно наступати маючи навіть формальну перевагу в силах і засобах.
Власне для наступу необхідна зовсім інша якість сил і засобів — особливо по мобільності і по вогневому ураженню. Проектувати силу зажди важче чим не давати це робити.
Тому якось стриманіше треба.
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