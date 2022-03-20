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Маріупольці мучаться та страждають, а ви з них тягнете гроші? - Надія Сухорукова

Автор
Надія Сухорукова Надія Сухорукова
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Маріуполь Новина оновлена 20 березня 2022, 18:34
Маріуполь

Користувач Facebook Надія Сухорукова засудила українців, котрі наживаються на горі біженців з Маріуполя.

Люди, скажіть мені, що ви робите? Вважаєте, що можете наживатись на чужому нещасті? Бажаєте заробити усі гроші світу? У всіх областях ціни на квартири нечувані. Ви впевнені, що гроші коштують людського життя? Ви у цьому впевнені?

Мої улюблені маріупольці ще живуть у підвалах. У холоді, без світла та води. Їхні будинки здригаються від вибухів, їхнє життя страшніше за пекло, вони втрачають близьких і не можуть їх поховати.

Вони діляться один з одним останніми ліками, продуктами, душевним теплом. Люди, прошу вас, подумайте! Поки стоїть Маріуполь, поки він захищається – ви у безпеці. Маріупольці мучаться та страждають, гинуть під бомбами, а ви з них тягнете гроші?

Матеріал опубліковано російською мовою — читати мовою оригіналу

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#Маріуполь #Війна з Росією
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