Користувач Facebook Надія Сухорукова засудила українців, котрі наживаються на горі біженців з Маріуполя.

Люди, скажіть мені, що ви робите? Вважаєте, що можете наживатись на чужому нещасті? Бажаєте заробити усі гроші світу? У всіх областях ціни на квартири нечувані. Ви впевнені, що гроші коштують людського життя? Ви у цьому впевнені?

Мої улюблені маріупольці ще живуть у підвалах. У холоді, без світла та води. Їхні будинки здригаються від вибухів, їхнє життя страшніше за пекло, вони втрачають близьких і не можуть їх поховати.

Вони діляться один з одним останніми ліками, продуктами, душевним теплом. Люди, прошу вас, подумайте! Поки стоїть Маріуполь, поки він захищається – ви у безпеці. Маріупольці мучаться та страждають, гинуть під бомбами, а ви з них тягнете гроші?

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