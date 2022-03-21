Голова правління Аналітичного центру "Донбаський інститут регіональної політики" Енріке Менендес спеціально для "Телеграфу" оцінив перебіг війни в Україні

На 26-й день відкритого російського вторгнення в Україну зміна тактики росіян очевидна.

Вони не змогли взяти жодне з великих міст. Героїчний опір нашої армії не дозволив агресору сильно просунутися на жодному з напрямків. І врешті-решт росіяни перейшли в Україні до тактики випаленої землі. Бачимо це за посиленням обстрілів, авіанальотів – абсолютно варварських по відношенню до мирного населення. Це практика терору. Робота на залякування, щоб змусити противника капітулювати шляхом завдання таких ударів по об’єктах житлової інфраструктури, соціальним об’єктам – лікарням, школам. Росіяни в Україні не шкодують нікого і нічого.

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Мабуть, мають рацію ті політики та експерти, які кажуть, що Росія використовує переговори лише для того, щоб перегрупувати свої війська, підтягнути резерви, налагодити постачання – і почати наступальні дії далі.

З іншого боку – нам теж потрібні переговори. У тому числі для узгодження гуманітарних коридорів. Очевидно, що йде важка робота переговорних груп. І зараз, як на мене, потрібно робити все, щоб не дати перейти війні в затяжну фазу. Поки сторони не втягнулися остаточно у тотальну війну, є вікно можливостей, щоб зупинити її.

Мені здається, що президент Зеленський це розуміє. За його заявами я бачу – він розуміє довгострокові наслідки війни, всі переваги та недоліки нашого становища.

Тож, на четвертому тижні війни, можна сказати, що погляди спрямовані не лише на наших військових, а й на наших переговорників, які ведуть тяжку роботу на дипломатичному фронті.