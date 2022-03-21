Три причини, чому війна проти України це Голокост у виконанні путіна

Народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що не так із реакцією Ізраїлю на війну в Україні.

Про звернення нашого Президента до Кнесету.

Оскільки внутрішніх коментаторів вистачає, вона кинула свої сили на спілкування з інопресою. За три тижні я дала десятки інтерв’ю ізраїльським ЗМІ. У день близько 7 включень на радіо та ТБ.

Сьогодні мене запитала телеведуча з Ізраїлю: ось ви щемите росіян. А винні ж не вони, а Путін. Чому б вам не обійнятися з росіянами в єдиному демократичному пориві, вони ж ваші брати?

Щоб відповісти ведучій, я запропонувала їй обійнятися з братами-палестинцями. Адже розклад схожий.

Ізраїльтяни не сприйняли виступу Зеленського.

Вони вважають, що "денацифікація" за рецептом путіна — це не Голокост за рецептом Гітлера. Аргумент? Українців не спалюють у газових камерах.

Але я нагадаю, що Голокост почався не з Аушвіца і не з Біркенау. Він розпочався із гонінь. Він почався з убивств та переслідувань. З братських могил, як СЬОГОДНІ у Бучі.

І з лімітів на єврейських біженців від країн Європи та Австралії. У Великій Британії дозволили лише "кіндертранспорт" 10 тисяч єврейських дітей БЕЗ батьків. Чи бачили фото українського хлопчика, який сам дійшов із Запоріжжя до кордону зі Словаччиною? Ось воно.

Голокост стався з придушення опору. З вивезення людей до таборів. Хто знає, що з українцями, яких вивозять у Гомель? Хто визначить подальшу долю тисяч дітей, людей похилого віку, жінок, яких насильно вивезли до Білорусі? Масові зґвалтування українських жінок кадирівцями – це не остаточне розв'язання українського питання? Діти, що померли від виснаження в підвалах, — це ще не ВОНО?

Ось про це я говорю ізраїльтянам.

Так, нам потрібен Залізний купол. Так, нам бридкі ліміти на українських біженців. Так, ми вважаємо, що мовчання — знак згоди із насильством, захопленими атомними станціями, роздертими дітьми, мам яких розстріляли у спробі їх урятувати.

Під час Другої світової ніхто не зміг зберегти мовчання та нейтралітет. Рано чи пізно всі визначились. Історія повторюється.

Дякую, що даєте можливість говорити про це, ізраїльські журналісти. Це дуже важливо. Так, правда неприємна. Але ви знаєте, що робити з нею. Гени підкажуть.