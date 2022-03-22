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Об силу духу українців спіткнулася "друга армія світу". Ми творимо нову світову політику - Юлія Забєліна

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Юлія Забєліна Юлія Забєліна
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Україна протистоїть російським окупантам 27-й день поспіль Новина оновлена 22 березня 2022, 00:28
Україна протистоїть російським окупантам 27-й день поспіль

Журналіст "Телеграфа" Юлія Забєліна вважає, що Україна виграє війну і надалі задаватиме тон багатьом речам у світі.

З розмов із деякими іноземними дипломатами: ніхто, жодна країна не очікувала, що Україна протримається понад два дні. Практично всі дипломати кинулися з Києва, а більшість взагалі з України одразу поїхали й боялися залишатися навіть у Львові. Але те, що створили українці своїм духом опору, приголомшило весь світ. І тепер деякі дипломати планують повертатися до України, а дехто вже повернувся.

Ось так. Українці створили диво. Українці та Боже провидіння.

Об силу духу українців спіткнулися танки, ракети та "друга армія світу".

Ми творимо нову світову політику, я в цьому певна. Старі інститути показали свою недієздатність, старі політики показали свою нежиттєздатність та неготовність реагувати на погрози.

Україна виграє і задаватиме тон багатьом речам у світі — я в цьому не сумніваюся. Ми — нація душі та серця, а це завжди більше за армії та політику.

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Теги:
#Україна #Росія #Війна
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