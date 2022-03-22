Журналіст "Телеграфа" Юлія Забєліна вважає, що Україна виграє війну і надалі задаватиме тон багатьом речам у світі.

З розмов із деякими іноземними дипломатами: ніхто, жодна країна не очікувала, що Україна протримається понад два дні. Практично всі дипломати кинулися з Києва, а більшість взагалі з України одразу поїхали й боялися залишатися навіть у Львові. Але те, що створили українці своїм духом опору, приголомшило весь світ. І тепер деякі дипломати планують повертатися до України, а дехто вже повернувся.

Ось так. Українці створили диво. Українці та Боже провидіння.

Об силу духу українців спіткнулися танки, ракети та "друга армія світу".

Ми творимо нову світову політику, я в цьому певна. Старі інститути показали свою недієздатність, старі політики показали свою нежиттєздатність та неготовність реагувати на погрози.

Україна виграє і задаватиме тон багатьом речам у світі — я в цьому не сумніваюся. Ми — нація душі та серця, а це завжди більше за армії та політику.