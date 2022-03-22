Один переговорник від України в Мінську Сергій Гармаш, спеціально для "Телеграфу" розповів про подальшу долю окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський у понеділок заявив про можливість провести референдум з питань тимчасово окупованих територій ОРДЛО та Криму.

Але акцентував, що той стане можливим лише після вирішення питань безпеки, а також завершення війни та виведення російських військ.

І тут все логічно. Щоб пройшов всеукраїнський референдум – вся територія України має бути вільною. А поки у нас частина території відверто окупована росіянами, а частина не контрольована нами, провести всеукраїнський референдум неможливо.

Тож плани – реальні, але зараз така заява має технічно-дипломатичний характер. Думаю, що її основна мета — показати росії, що для отримання якихось бажаних компромісів, перш за все, потрібно припинити гарячу фазу війни і вивести війська з нашої території. А вже потім Україна прийматиме (або не прийматиме) рішення з питань, якими стурбована росія.

Суть у тому, що наша влада (і це ніяк не можуть зрозуміти росіяни) не може діяти лише вольовим рішенням президента або Офісу президента.

Питання того ж позаблокового статусу потребує внесення змін до Конституції. А це робить парламент.

Статус Криму та ОРДЛО – це територіальне питання. Він також є конституційним. При цьому Верховна Рада не піде на вирішення тим чи іншим чином територіальних питань, якщо на це не буде волі народу. А свою волю народ може сформувати на всеукраїнському референдумі. Відповідно – лише за створення мирних умов для проведення такого референдуму теоретично можна спробувати дати відповідь на питання, які ставить росія.

Ми не говоримо, що її вимоги будуть підтримані. Але навіть теоретично обговорити це можна лише після припинення обстрілів та відведення військ. Усього того, чого росія так і не зробила у Мінському процесі.