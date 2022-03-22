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Місяць тому Україна була країною Шредінгера. Більше нема мутної країни, а є конкретність - Іван Семесюк

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Іван Семесюк Іван Семесюк
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Війна в Україні триває 27-й день поспіль Новина оновлена 22 березня 2022, 15:24
Війна в Україні триває 27-й день поспіль

Український письменник та музикант Іван Семесюк розповів, які зміни відбулися з Україною після російського вторгнення.

Те, як спрацював експеримент з "котом Шредінгера" на прикладі України – увійде до підручників квантової геополітики.

Місяць тому Україна дійсно була свого роду країною Шредінгера, принаймні на перший іноземний погляд. Якась мутна коробка, в ній щось є, але не ясно що, а може й нема ніхр*на. 50 на 50. Поки не відкриєш – не поймеш.

Москаль такий не витримав, хуяк, і дєрзко відкрив коробку, ну бо хулі там, порожняк же. З коробки хтось чемно привітався і розірвав русскій їб*льник поглядом. Добрий вечір, ми з України. Тут зайнято!

Більше нема мутної країни Шредінгера, а є конкретність найвищого ступеня конкретності. З коробки на світ позирає конкретно довольна мармиза солдата Юхименка і куре.

Схоже, що саме 24 лютого закінчилося XX століття і почалося XXI

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#Україна #Росія #Війна
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