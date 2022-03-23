Скоро ми зможемо показати всьому світові надзвичайну історію боротьби нашої країни, історію, сповнену віри та життя, вважає ведуча та акторка Лілія Ребрик

З перших днів війни ми з українськими артистими потужно тримаємо інформаційний фронт.

Доносимо усьому світові страшну правду про злочини російської армії на нашій землі, закликаємо підтримати нас у цій боротьбі з агресором, а жителів Росії – не мовчати, виходити на вулиці своїх міст і вимагати зупинити війну.

Звичайно, намагаємось допомагати усім, хто цього потребує. Хочеться бути максимально корисним, наскільки це взагалі можливо в такий моторошний для України час. Я, як і мільйони українців, зараз займаюсь волонтерством – допомагаю збирати гуманітарну допомогу, розселяти переселенців на Західній Україні, годувати, одягати. Постійно перебуваю на зв’язку, координую людей. Закликаю всіх: якщо вам потрібна якась допомога, звертайтися до волонтерів – зараз не час соромитися.

Як мама я розумію, наскільки важливо дбати про емоційний стан наших дітей у ці страшні дні. Тому озвучую казки для дітвори і викладаю їх на телеграм-каналі "Павлуша і Ява". Ви можете завантажити їх, коли у вас є доступ до інтернету, і потім вмикати аудіодоріжки на телефоні безліч разів – все це працюватиме офлайн, тож заспокоїти своїх малят можна навіть у бомбосховищі. До речі, мої дівчата теж дуже люблять слухати казки, які доступні на цьому ресурсі.

Також разом з Інститутом когнітивного моделювання ми записали казку про добро, її ви можете знайти в моєму Інстаграм і вмикати своїм діткам.

Крім того, просто зараз ми працюємо над життєстверджуючими роликами про Україну. Я підготувала українську озвучку для відео, а щодо англійського варіанту є домовленість з голлівудською акторкою українського походження Мілою Куніс. Вже зовсім скоро ми зможемо показати всьому світові надзвичайну історію боротьби нашої країни, історію, сповнену віри та життя.

Так, війна змусила нас плакати, загнала у відчай, але водночас мобілізувала нашу внутрішню силу й енергію. Ми зараз єдині, дуже хочемо одного – перемоги та мирного неба на головою. Віримо та підтримуємо нашу армію, наших захисників. Переможна сторінка вже близько!