Рус

Цієї весни потрібно обов’язково сіяти і садити, плодитися і розмножуватися - Наталія Ємченко

Автор
Наталія Ємченко Наталія Ємченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
57
Наталія Ємченко Новина оновлена 24 березня 2022, 20:13
Наталія Ємченко

Директор зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко відповіла українцям на запитання: "Що робити далі?".

Мене нескінченно запитують, що буде і що робити.

1. Буде ось що. Станеться неминуче. Але за наших умов.

2. Робити потрібно що маєте. А обов’язок у кожного свій.

Але крім цього – народжувати дітей (за першої нагоди)

І цієї весни обов’язково сіяти та садити. Поля, грядки та городи. Навіть найменших розмірів. Навіть якщо ніколи раніше не сіяли та не садили.

Плодитися та розмножуватися.

Бо ми того варті.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Олаф Шольц
Світ
"Велика сімка" домовилася проводити ревізію санкцій проти росії: що це означає
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олаф Шольц
"Велика сімка" домовилася проводити ревізію санкцій проти росії: що це означає
Дата публікації
Категорія
ООН
Генасамблея ООН ухвалила неприємну для росії резолюцію щодо України
Дата публікації
Категорія
російський полонений
Україна обмінялася полоненими з росією: Верещук зробила важливий анонс
Дата публікації
Категорія
Вступна кампанія у 2022 році не скасовується
В Україні через війну фактично скасували ЗНО: подробиці
Дата публікації
Категорія
Пройшов один місяць від початку вторгнення в Україну
Війна — день 29: уже минув місяць від початку провального нападу росії на Україну