Цієї весни потрібно обов’язково сіяти і садити, плодитися і розмножуватися - Наталія Ємченко
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Директор зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко відповіла українцям на запитання: "Що робити далі?".
Мене нескінченно запитують, що буде і що робити.
1. Буде ось що. Станеться неминуче. Але за наших умов.
2. Робити потрібно що маєте. А обов’язок у кожного свій.
Але крім цього – народжувати дітей (за першої нагоди)
І цієї весни обов’язково сіяти та садити. Поля, грядки та городи. Навіть найменших розмірів. Навіть якщо ніколи раніше не сіяли та не садили.
Плодитися та розмножуватися.
Бо ми того варті.
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