Директор зі зв’язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко відповіла українцям на запитання: "Що робити далі?".

Мене нескінченно запитують, що буде і що робити.

1. Буде ось що. Станеться неминуче. Але за наших умов.

2. Робити потрібно що маєте. А обов’язок у кожного свій.

Але крім цього – народжувати дітей (за першої нагоди)

І цієї весни обов’язково сіяти та садити. Поля, грядки та городи. Навіть найменших розмірів. Навіть якщо ніколи раніше не сіяли та не садили.

Плодитися та розмножуватися.

Бо ми того варті.