Головне, щоб інші країни без зайвого галасу просто давали Україні все, що потрібне для відбиття російської агресії, упевнений політолог Віталій Бала.

У Брюсселі пройшла низка самітів, присвячених російській агресії проти України. Відкритої агресії, яка триває вже 30-й день.

На саміті Євросоюзу підтримали євроінтеграційні прагнення України, але не більше.

На саміті НАТО пообіцяли захистити Україну від хімічної та біологічної зброї росії, закликали путіна негайно припинити війну та вивести військові сили з України, а Білорусь – припинити її співучасть в агресії.

Але якось – і все. До того ж, Альянс вирішив не вводити миротворчу місію в Україну, як цього попросили у Польщі. Мовляв, такий крок може спровокувати повноцінну війну НАТО з росією.

Ну, а на саміті "Великої сімки" домовилися проводити "ревізію" санкцій проти росії.

Теж не те щоб прорив.

Прийнято явно половинчасте рішення. Вони демонструють, що сьогоднішня система міжнародної безпеки та структури, які мають її забезпечувати, є не досить ефективними та дієвими.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Не варто чекати історичних рішень щодо України від НАТО, ЄС та G7 – давайте бути реалістами Для України зараз найкращий час заявити про себе, але радикальних рішень від міжнародних партнерів поки що чекати не варто, вважає експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігор Тишкевич.

Звичайно, ми хотіли б отримати від рішень ці самітів більшого. Але здобули менше. Втім, менше – це краще, ніж нічого.

При цьому я дуже сподіваюся, що у двосторонніх переговорах з країнами-членами НАТО ми не публічно домовимося про ті речі (пов’язані з військовою допомогою), які зараз публічно нам не обіцяють. Можливо, вже є певні домовленості. Просто їх не афішують. У тому числі, виходячи з істеричних заяв Кремля на адресу країн-членів НАТО в стилі: якщо ви зробите те й те, то ми зробимо те й те!

Немає сенсу публічно провокувати росіян, що й так б’ються в істериці. Так що думаю, саме тому публічно були зроблені заяви, до яких росія не може причепитися.

Так, багато хто в нас розчарований відсутністю чітких, потужних заяв про військову підтримку України та нових санкційних ударів по росії. Але важливо, щоб нам просто давали все, що потрібне для відбиття російської агресії. Давали без зайвого галасу. Але все, що треба.

Безумовно, діюча система світової безпеки продемонструвала свою неефективність. Особливо це стосується такої структури як ООН, в Раді безпеки якої не може бути країна-агресор, яка ламає всю систему міжнародної безпеки, побудовану після Другої світової війни. Слід реформувати ООН, щоб вона відповідала викликам сучасності. Права вето слід позбавити усі країни. А в Радбез ввести умовну "Велику сімку" та низку інших держав. І виробити механізм швидкого притягнення до відповідальності тієї країни, яка ризикне порушувати нову систему міжнародної безпеки.

Впевнений, що у майбутньому Україна займе провідну роль у Східній Європі. Упевнений, що і сама Європа переглядатиме систему безпеки.

У цьому ракурсі Україні слід зробити ставку на двосторонні, тристоронні міні-альянси. Не лише у сенсі політики та економіки, а й у оборонному сенсі. Такий уже вишиковується по лінії Велика Британія-Польща-Україна. Треба продовжуватися рух у цьому напрямі. Створювати спільні навчальні центри, розміщувати військові підрозділи один в одного.