Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко про передбачувану ліквідацію володимира путіна спеціально для "Телеграфа"

Свого часу я спрогнозував президентство Зеленського — задовго до того, як артист вирішив стати політиком. Тепер я спрогнозую, як помре путін — сподіваюся, не задовго до того, як це станеться.

Важливо розуміти, що для України, світу, та й для самої Росії — якнайшвидша смерть путіна була б найкращим варіантом. І найпростіший шлях для цього — палацовий переворот. Не обов’язково явний. Як не обов’язково явною має бути військова допомога Україні з боку Заходу. Нехай це буде просто. А афішувати — не треба.

Думаю, путіна отруять. Швидше за все це зроблять ФСБ-шники, але все обставлять як смерть через хворобу. Скажуть, що це був серцевий напад чи коронавірус. Спецслужби з’їдять свого "патрона", щоб не здохнути разом із ними.

Думаю, піґрунтя для цього вже зріє. Те, що бункерний дід впав у маразм, уже розуміють усі. Як і те, що він не відступиться і воюватиме мало не до останнього мешканці Землі.

Прискорити смерть путіна може його наказ застосувати ядерну зброю.

Це рішення може стати останнім у його житті. Стане чітким сигналом для оточення, для спецслужб, що настав час скидати капітана з містка, бо "Титанік" мчить на айсберг.

До речі, не факт, що ми одразу дізнаємося про смерть путіна. Ми бачимо ситуації, коли Жириновський чи то помер, чи то ні.

Коли Шойгу чи хворий, чи ні, чи заарештований, чи ні.

Так і тут — путіна може вже не бути, а його голограма якийсь час правитиме росією. Поки що російські еліти ділитимуть залишки розкоші та домовлятимуться із Заходом про умови своєї капітуляції.

Коли не стане путіна, точно почнеться поділ влади, поділ його спадщини, поділ залишків економіки росії. А там під’їде і "парад суверенітетів". Республіки Кавказу і не лише. Усім там точно буде не до України. Окупанти точно вивели б свої війська з нашої території (чи їх виб’ємо). Ми точно повернули б своє, можливо, навіть Крим, не лише Донбас.

Санкції навіть за такого розкладу ніхто одразу не зніме. І росія однозначно буде відкинута на десятиліття тому. Стане просто бензоколонкою. Такою собі ідеальною росією без імперських амбіцій.