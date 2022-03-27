Журналіст та радник міністра оборони України Олексій Копитко розповів про те, як далі розвиватимуться військові дії в країні.

Сюжетні лінії, які визначать перебіг подій.

1. Відносини із Заходом. Наші переговорники продовжують роботу, яку ведуть давно: спонукати ключові країни та блоки до дії не постфактум, а на випередження. Росія всі ці роки кошмарила переважаючий за всіма параметрами Захід за рахунок швидкої проекції сили. Зараз ми не поступаємося швидкістю, часто — випереджаємо. Партнери – ні.

У короткостроковій перспективі сплачує Україна. Кров’ю, руйнуваннями, забрудненням нашої землі. Не тільки про те, щоб випросити ще трошки заліза. А про зміну підходу: діяти швидко та на попередження.

Поки що все дуже непросто і значно повільніше, ніж хотілося б. Також переговорники борються не лише за майбутнє, а й за порятунок наших громадян зараз. Якщо вдасться перевести допомогу з режиму "наздоганяти" до режиму "запобігати", Росія закінчить смикатися значно раніше.

2. Оборона. Це вже не бій армій та політичних еліт. Ця битва 1) волі народів; 2) ресурси держав. Якщо брутально і без ілюзій: все залежить від того, що швидше закінчиться — здатні йти в бій орки в Росії або засоби поразки у нас.

Якісних орків у Росії меншає, але біомаси ще повно. Як і залізо. Ми втрачаємо літаки. І на відміну від танків, їх не захоплюємо. Тому авіація – прохання/пропозиція продати №1. Боєздатних танків (які відразу готові стати в оборону, без ремонту) все одно надходить менше, ніж вибуває. Ми втрачаємо артилерію та витрачаємо боєприпаси. Росія знищує наші засоби ППО. Ми зазнаємо втрат особового складу, хоч і в рази менших, ніж окупанти.

Запас нашої міцності зменшується (будь-яка інша країна у світі, за винятком 2-3, вже померла б або здалася). Час – один із ключових ресурсів.

Робиться просто титанічна робота, щоб настроїти випереджальне поповнення цього запасу. Перевозяться та розгортаються виробництва. Вишукується та купується все, що може швидко поповнити ресурс. Триває активна робота з партнерами. Нині основний чинник нашого успіху – воля. У всіх її проявах. Близька до тотальної єдності суспільства (за винятком окремих девіантів) і стійкість сил оборони. Населення не панікує, армія б’ється.

Нас можуть подолати лише в тому випадку, якщо ми критично ослабнемо від втрати крові. Там, де наша воля проти їхньої волі при порівнянні ресурсах – ми передавлюємо, це видно. Збереження єдності – це сьогодні буквально питання нашого виживання. Ворог ламається про нашу волю, сповільнюється. Це дає час.

3. Оборона (=бойові дії). Захисники Маріуполя виграли час усім. усій країні. Захисники Чернігова, сили оборони на Сумщині не дозволили вдарити у серце – Київ.

Захисники Харкова знищили можливість якоїсь подоби символічного успіху для Росії (не забувайте, що саме Харків розглядався як столиця окупованих територій; до кордону – 30-40 км; у орків найкоротше плече поповнення ресурсів, їх полчища; те, що Місто встояло – це фантастична перемога).

Ворог підтискає розтягнуті комунікації, обкопується, де-не-де відходить, як раніше відходили ми. Тому зараз все частіше ми чутимемо про наші контратаки та звільнення населених пунктів. Це ще не перелом. Ворог стискає пружину та переносить сили на Донбас, продовжуючи сковувати наші ресурси та тероризувати мирних жителів.

Ключове – хто та як зреагує на погані новини. Точно будуть погані новини для нас. При цьому ми щодня створюємо потік поганих новин для Росії. Наприклад, сьогодні Міноборони РФ просто верещало, що жодної мобілізації у них не буде, а масовий обдзвон громадян – це провокація українських спецслужб. Вони відчувають, що можуть зламатися. Тож не можна зламатися нам.

Якщо наводити аналогії, ситуація виглядає приблизно так.

Росія "грала на своєму полі". Очікувалося, що вона розірве нас на клапті, принизить та відсвяткує черговий тріумф, з яким усі будуть змушені погодитися. За фактом, зараз дуже кривава нічия. Глядачі у шоці. Букмекери нажахані. Ми забили голи на чужому полі та "видалили" найсильніших гравців супротивника. Ціною чималих втрат із нашого боку.

Для Росії – це очевидна поразка. Для нас це дуже гідний результат, в який мало хто вірив. Але на хвилі інтересу суспільство не сприймає його як перемогу. Перемогою тепер вважатиметься щось між визволенням Криму та спаленням Кремля. Це небезпечно. Тому що у ворога поменшало маневру, але він уже не припуститься багатьох помилок, стане менше бездумного нахрапу.

Дуже важливо не втратити концентрації. Тоді справді є шанс, що вони зламаються, відповзуть та самі спалять свій Кремль.

Для оптимізму ми маємо підстави. Для ейфорії – ні. Для паніки – також немає. Надія не тільки не вмирає, а досить бадьоро почувається.

Просто буде дуже багато важкої роботи у критично складних умовах. Розподіляємо сили, трудимося.