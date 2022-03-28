Медіаексперт та екс-заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін спеціально для "Телеграфу" проаналізував інтерв’ю Зеленського для росЗМІ

Президент України Володимир Зеленський дав велике онлайн-інтерв’ю ряду російських ЗМІ.

Я повністю підтримую це рішення Зеленського з дуже простої причини. У період воєнного стану я розглядаю всі доступні комунікаційні інструменти як нашу зброю, яку ми можемо направити проти окупантів. Якщо ця зброя дозволяє пробити інформаційну оборону російського інформпростору, — значить, вона працює правильно.

Той факт, що Роскомнадзор та Генпрокуратура росії намагалися не дати інтерв’ю Зеленського вийти – найкращий доказ його шкідливості для кремля.

Мене влаштовують усі запропоновані Зеленським тези, які будуть донесені до хоча б частини російської аудиторії. У такій ситуації будь-які дії кремля означатимуть поразку путіна, яка, по суті, вже відбулася.

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Дуже добре, що інтерв’ю Зеленського росЗМІ вийшло перед особистою зустріччю переговорників у Туреччині. Не варто забувати і про активізацію подій у Нагірному Карабаху. Цей аспект необхідно враховувати у контексті участі Туреччини як посередника у переговорному процесі.

Важливим аспектом інтерв’ю було підтвердження Зеленським інформації про те, що різні переговори йдуть на різних рівнях. Тобто, не лише зустрічі Арахамії з Медінським мають значення. А й багато інших переговорів, які організовує Україна та посередники.

Це означає, що окрім Мединського та путіна є й інші люди, здатні змінювати ситуацію