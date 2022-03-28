Факт, що у росії намагалися не дати інтерв’ю Зеленського вийти, – найкращий доказ його шкідливості для кремля - Дмитро Золотухін
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Медіаексперт та екс-заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін спеціально для "Телеграфу" проаналізував інтерв’ю Зеленського для росЗМІ
Президент України Володимир Зеленський дав велике онлайн-інтерв’ю ряду російських ЗМІ.
Я повністю підтримую це рішення Зеленського з дуже простої причини. У період воєнного стану я розглядаю всі доступні комунікаційні інструменти як нашу зброю, яку ми можемо направити проти окупантів. Якщо ця зброя дозволяє пробити інформаційну оборону російського інформпростору, — значить, вона працює правильно.
Той факт, що Роскомнадзор та Генпрокуратура росії намагалися не дати інтерв’ю Зеленського вийти – найкращий доказ його шкідливості для кремля.
Мене влаштовують усі запропоновані Зеленським тези, які будуть донесені до хоча б частини російської аудиторії. У такій ситуації будь-які дії кремля означатимуть поразку путіна, яка, по суті, вже відбулася.
Дуже добре, що інтерв’ю Зеленського росЗМІ вийшло перед особистою зустріччю переговорників у Туреччині. Не варто забувати і про активізацію подій у Нагірному Карабаху. Цей аспект необхідно враховувати у контексті участі Туреччини як посередника у переговорному процесі.
Важливим аспектом інтерв’ю було підтвердження Зеленським інформації про те, що різні переговори йдуть на різних рівнях. Тобто, не лише зустрічі Арахамії з Медінським мають значення. А й багато інших переговорів, які організовує Україна та посередники.
Це означає, що окрім Мединського та путіна є й інші люди, здатні змінювати ситуацію
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