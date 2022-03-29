Український бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк оцінив підсумки чергового раунду переговорів України та росії 29 березня

Тільки написав пост про те, що Путін може піти на тимчасовий компроміс у разі захоплення Маріуполя та частини Донбасу, як на переговорах стався "прорив".

Що на мою думку тепер станеться.

Пропозиції української сторони ляжуть на стіл Путіну. Після чого Росія продовжить добивати Маріуполь і намагатиметься захопити Донбас повністю.

"Деескалація на київському та чернігівському напрямку" — це просто констатація того, що там російські війська нічого зробити не можуть, їх тіснить українська армія, і тому вони частково перекидатимуться на Донбас.

І тут з’являється розвилка:

Якщо у Росії вийде захопити Донбас і Путін вважатиме, що сили ще є — підуть далі.

Якщо Маріуполь та ще якийсь шматок вони візьмуть, але на цьому сили закінчаться, пропозиції української делегації будуть розглянуті. Але не в межах до 24 лютого.

Якщо захоплення не вдасться, війна на виснаження продовжиться, а може й вийде за межі.

Я слабо уявляю, щоб Путін легко відмовився від вже окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Бажаний коридор у Крим та Північно-Кримський канал під контролем, так просто він їх не віддасть.

Загалом, швидкого дозволу я не бачу.