путін піде на тимчасовий компроміс, але добиваючи Маріуполь та Донбас - Роман Шрайк
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Український бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк оцінив підсумки чергового раунду переговорів України та росії 29 березня
Тільки написав пост про те, що Путін може піти на тимчасовий компроміс у разі захоплення Маріуполя та частини Донбасу, як на переговорах стався "прорив".
Що на мою думку тепер станеться.
Пропозиції української сторони ляжуть на стіл Путіну. Після чого Росія продовжить добивати Маріуполь і намагатиметься захопити Донбас повністю.
"Деескалація на київському та чернігівському напрямку" — це просто констатація того, що там російські війська нічого зробити не можуть, їх тіснить українська армія, і тому вони частково перекидатимуться на Донбас.
І тут з’являється розвилка:
- Якщо у Росії вийде захопити Донбас і Путін вважатиме, що сили ще є — підуть далі.
- Якщо Маріуполь та ще якийсь шматок вони візьмуть, але на цьому сили закінчаться, пропозиції української делегації будуть розглянуті. Але не в межах до 24 лютого.
- Якщо захоплення не вдасться, війна на виснаження продовжиться, а може й вийде за межі.
Я слабо уявляю, щоб Путін легко відмовився від вже окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Бажаний коридор у Крим та Північно-Кримський канал під контролем, так просто він їх не віддасть.
Загалом, швидкого дозволу я не бачу.
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