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путін піде на тимчасовий компроміс, але добиваючи Маріуполь та Донбас - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Кривавий диктатор путін Новина оновлена 29 березня 2022, 16:43
Кривавий диктатор путін

Український бізнесмен та популярний блогер Роман Шрайк оцінив підсумки чергового раунду переговорів України та росії 29 березня

Тільки написав пост про те, що Путін може піти на тимчасовий компроміс у разі захоплення Маріуполя та частини Донбасу, як на переговорах стався "прорив".

Що на мою думку тепер станеться.

Пропозиції української сторони ляжуть на стіл Путіну. Після чого Росія продовжить добивати Маріуполь і намагатиметься захопити Донбас повністю.

"Деескалація на київському та чернігівському напрямку" — це просто констатація того, що там російські війська нічого зробити не можуть, їх тіснить українська армія, і тому вони частково перекидатимуться на Донбас.

І тут з’являється розвилка:

  • Якщо у Росії вийде захопити Донбас і Путін вважатиме, що сили ще є — підуть далі.
  • Якщо Маріуполь та ще якийсь шматок вони візьмуть, але на цьому сили закінчаться, пропозиції української делегації будуть розглянуті. Але не в межах до 24 лютого.
  • Якщо захоплення не вдасться, війна на виснаження продовжиться, а може й вийде за межі.

Я слабо уявляю, щоб Путін легко відмовився від вже окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Бажаний коридор у Крим та Північно-Кримський канал під контролем, так просто він їх не віддасть.

Загалом, швидкого дозволу я не бачу.

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Теги:
#Україна #Путін #Переговори #Донбас #Маріуполь
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