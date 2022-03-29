Глава Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко пояснив, що не так із підсумками українсько-російських переговорів.

Підсумки українсько-російських переговорів у Стамбулі, згідно з якими Україна готова стати позаблоковою державою та 15 років не намагатися відвоювати Крим та Донбас, виглядають сумно.

Я не вірю озвученим тезам про швидкий мир і якісь гарантії безпеки. Я не вірю людям, які вели ці переговори, причому як з боку України, так і з боку росії.

Важливо розуміти – і я постійно про це говорю – що путін ні на якій "середині" не зупиниться. Зараз ми бачимо просто спробу отримати паузу для росії, щоб перегрупувати сили. Плюс – відбувається дискредитація українського керівництва в очах людей, котрі зі зброєю в руках захищають нашу країну. Йде розхитування внутрішньої ситуації.

Щоб на якихось переговорах щось обговорювати у Криму, путін має визнати його окупованою росіянами територією. Він на це не піде. Тому всі домовленості довкола Криму – брехня.

Те саме за Донбасом. Не уявляю, як про щось можна домовлятися з росіянами на тлі того, що вони наробили в Маріуполі.

Спочатку була досить каламутна історія довкола цих переговорів. А тепер і зовсім стала похмурою.

Наголошую – путін продовжить війну. Поки що він просто намагається активізувати другий – внутрішній – фронт в Україні. Але вже не силами п’ятої колони, а шляхом конфронтації влади та захисників країни. По суті, ми бачимо продовження спецслужбової, гебешної спецоперації, де військовий аспект є лише одним із компонентів.