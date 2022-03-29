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росія, заплативши смертями 20 тисяч солдатів, поступилася на переговорах з Україною - Борис Пастухов

Автор
Борис Пастухов Борис Пастухов
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Переговори делегацій України та росії у Стамбулі 29 березня Новина оновлена 29 березня 2022, 20:38
Переговори делегацій України та росії у Стамбулі 29 березня

Адвокат із росії Борис Пастухов вказав на підсумки переговорів України з рф, зазначивши абсурдність "перемоги" російської делегації

Якщо чутки про попередні умови мирного договору Росії та України є правдивими, то це, звичайно ж, видатна перемога російської дипломатії над розумом.

За підсумками війни:

  • домовилися обговорювати статус Криму, будь-які розмови про які до війни припиняли словами "наш — і нічого обговорювати"
  • домовилися, що озброєнь НАТО, яких не було в Україні, в Україні не буде. Угруповання НАТО в сусідніх країнах з тим самим підльотним часом зросло кратно
  • домовилися, що Україна, якій завжди можна було загрожувати вторгненням, отримає гарантії безпеки, навіть не платячи за них (як належить НАТО)
  • кратно збільшили шанси України вступити до ЄС та отримувати фінансову допомогу
  • суттєво підірвали економічне зростання Росії (навіть якщо санкції знімуть)

Усього якихось від 10 до 20 тисяч загиблих (зі свого боку) за те, щоб закріпити на папері те, що набагато гірше, ніж раніше. Блискуче.

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Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Переговори #Війна
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