Український економіст, професор Школи менеджменту ім. Везерхеда при Університеті Кейс Вестерн Резерв Роман Шеремета у коментарі "Телеграфу" заявив, що Україні потрібно вже зараз подумати, як стягувати з росії репарації для відновлення країни

Триває 35-а доба відкритого вторгнення росії в Україну.

Що важливо робити зараз Україні, зокрема, в економічному плані?

Безумовно, важливо вистояти. Вижити. Боротися. Що ми робимо. Залучати всі ресурси, всю можливу допомогу, всі країни, які уособлюють цивілізаційний світ.

Україна зараз – на перших сторінках усіх світових видань. Дуже багато йде на допомогу. І нам потрібно ще більше налагоджувати зв’язок із усіма країнами. Тому що це війна не України з росією, а всього цивілізаційного, демократичного світу проти росії.

Тому важливо, щоб у нас були правильні, сильні партнери, які надають відповідну підтримку. Це допоможе нам не просто вистояти, а й перемогти. І сісти в результаті за стіл переговорів із сильними аргументами.

Другий важливий момент – Україні потрібний конкретний план дій. Тобто – що ми робитимемо після війни. Як ми будемо забирати кошти росії, які зараз заарештовані, щоб використовувати їх як репарації для відновлення нашої країни. У тому числі економічній. Йдеться про суму в районі одного трильйона доларів. Потрібен конкретний механізм — як ми можемо забрати цю суму з заарештованих рахунків та нерухомості олігархів, із золотовалютного запасу росії, замороженого за кордоном.

Все це має перейти до України через міжнародні суди. Потрібно вже зараз починати реалізовувати цей план. Подавати відповідні позови, отримувати необхідні рішення щодо конфіскації певного майна росії.

Третій важливий крок – нам потрібно якнайшвидше відновлювати роботу підприємств, бізнесу, промисловості. Так, зараз, коли війну ще не закінчено, здається не зовсім доречним про це говорити. Але ми не можемо просто зупинити виробництво ВВП. Нам потрібно працювати ще більше, ніж будь-коли. Багато хто буде готовий, особливо західні партнери, допомогти в цьому. Поданням безоплатних коштів, або як партнери, або як інвестори.

Тож треба шукати можливості відновлення країни.

Працювати треба навіть у часи війни. Прекрасно, що це розуміють президент та уряд, які дали потужні меседжі, стимули (фінансові, податкові) для того, щоб бізнес, виробництво в Україні не просто не зупинилися, а й розвивалися.

Звичайно, відповідний розвиток зараз доречно розпочинати на заході України, де безпечніше. Але як тільки ситуація дозволить, потрібно відновлювати виробництво скрізь.