Журналіст "Української правди" Михайло Ткач про мародерство російських військових в Україні

Ми всі вже чули телефонні розмови російських військових. Вони йдуть помирати на територію іншої країни для того, щоб вкрасти футболку, айфон, вітаміни, килими чи міксер.

Тобто.

У них в країні стоять палаци путіна і всього цього посткомуністичного лисуватого пташника в золоті та мармурі, придбані та оздоблені за вкрадені у них же гроші, а вони за наказом путіна і ко йдуть помирати для того, щоб вкрасти футболки та міксер, а не на штурм набагато менш захищених палаців у себе в країні, де лежать їх законні гроші і де один абажур від лампи коштує як зарплата військового з сизрані за 107 років.

Замість того, щоб повернути своє, помирають, крадучи чуже. Хоча що там того кремля для сотень тисяч.