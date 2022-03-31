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Світ надто боягузливий по відношенню до росії. Ніхто не хоче повертати свої землі - Валерій Калниш

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Валерій Калниш Валерій Калниш
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Європа VS росія
Європа VS росія

Український журналіст Валерій Калниш окреслив проблему страху інших держав щодо повернення своїх територій у рф

Світ надто інтелігентний, якщо не сказати трусуватий, по відношенню до росії. Український опір міг би стати початком ланцюгової реакції відновлення територіальної цілісності інших держав. Але Молдова боїться повернути собі придністров’я, тоді як тираспіль диктує Кишиневу свої вимоги щодо їхнього наміру вступити до ЄС. Грузія не збирається боротися за південну осетію та абхазію, тоді як по заявила про бажання стати частиною рф. Німеччина не пред'являє претензії на Кенігсберг. Усі сидять на дупі рівно. І лише Японія щось намагається говорити про Курили.

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Теги:
#Німеччина #Молдова #Японія #Росія #Грузія #Курили #Південна Осетія #Абхазія #Придністров'я #Кенігсберг #Валерій Калниш
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