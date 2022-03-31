Головне — робити, за що взявся, і не пиз**ти. Навіть коли бачиш, як хтось про***ує зі своєю частиною роботи

Знаєте, чого мене навчили в армії за 2015-16 рр і що я зрозумів тільки зара? Нижче — довгий текст (з лайкою).

Під час війни (і напевно в армії весь час) кожен має робити свою роботу. Ту, яку сам на себе взяв. Чи ту, яку хтось доручив. Головне — робити, за що взявся, і не пиз**ти.

Навіть коли бачиш, як хтось про***ує зі своєю частиною роботи. Навіть якщо бачиш, як можна покращити. Перше, що ти маєш зробити — свою частину роботи.

Далі — якщо ти все ще маєш ресурси (час, сили, знання) взяти на себе більше роботи, ти (ні — не починаєш пиз**ти) починаєш робити свою роботу краще. Ресурси лишились? Ну тоді (все ще НЕ даєш нікому пораду) робиш свою роботу на заєбісь.

Все ще лишились ресурси? Ну тоді (ні. Не пиздиш) береш на себе відповідальність за результат роботи тієї людини, якій даєш пораду. І аж тоді починаєш пиз**ти. І то лише при умові, що результати твоєї роботи не просядуть

Взяв відповідальність — пиз**ш. Не взяв — завалив є***о.

Оце мене навчив пан майор і служба в армії в 15-му. І я це зрозумів тільки зара. При другому заході в армію

Коли пару днів тому я їхав з іншими бійцями у автобусі по вулиці Києва, то я побачив дядька, який граблями прибирав з газону листя, сміття і все інше. Він робив свою роботу. Він знає свою роботу. І він робить її.

Довкола — війна, барикади, купи піску чи землі, зварені їжаки, уламки скла. Йому точно є на шо поп***іти. А він — робить свою роботу. І його газон прибраний на***бісь. І на прибраність цього газону можна розраховувати.

Чи робить він свою роботу ідеально? ХЗ. Можливо можна і краще. Чи готовий я брати на себе відповідальність за щоденне прибирання цього газону? Ні! Чи з‘являється у мене бажання дати йому пару ах***ноцінних порад? Так!

Але я згадую свого майора (тепер полковник) з 15-го року. І ставлю сам собі питання "а ти зробив свою роботу на за**ісь?" І тоді я завалюю є**о. А мені це важко дається. Але я вчуся.

Чи я зара намагаюсь помогти "робити свою роботу краще" тим, хто "намагається помогти іншим робити свою роботу краще"? Так! Постмодерн дозволяє. Але то я просто згадав мудрість свого майора через 7 років. І вирішив поділитись.

Роби свою роботу так, щоб на тебе можна було розраховувати. Цього достатньо. А поради без відповідальності за результати — то для мирного часу. У мене всьо.

Увага! У оригінальному пості є нецензурна лексика!

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