Заступник гендиректора телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв вважає, що путін узяв курс на знищення росії.

Тут днями глави окупованих росіянами Південної Осетії, і навіть т.зв. "ДНР" та "ЛНР" заявили про ймовірність проведення незабаром "референдумів" про входження до складу Росії.

Що тут скажеш?

Політика путіна щодо своєї країни – це політика цугцвангу. Всі ходи, які він робить, йдуть на руйнування росії у прискореному режимі. І чим більше цей режим зробить незаконних у міжнародному сенсі кроків, чим більше чужих територій визнає своїми, тим сильніше кільце санкцій буде стискатися на російській шиї.

Адже вони навіть не імітують дотримання якихось міжнародних правил, норм війни. Навпаки – щодня росія доводить, що вона – країна-терорист, країна-військовий злочинець. Що воює терористичними методами, що чинить злочини проти людства.

Чим путін вважає, що для нього краще, тим для всієї росії — гірше. Але він цього не розуміє. І до кінця своїх днів не зрозуміє. Як, на жаль, і багато росіян.

Яка різниця відбудуться "референдуми" у Південній Осетії, у "ЛДНРії"? Зрозуміло, якщо в Кремлі вже вирішили – вони відбудуться. І з тим самим відсотком, який захоче Кремль. Як у Криму.

Суть у тому, що навіть гібридні методи не спрацювали раніше. Міжнародна спільнота не визнала та не визнає Крим російським.

А зараз росіяни навіть гібридні методи відкинули. Вони тупо пруть напролом. Відкрито зловживають.

Світ це бачить. І йому вже байдуже, як путін назве окупацію Донбасу – "ДНРами", "ЛНРами". Це просто окуповані території для всього світу. Вся термінологія гібридної війни, яку вибудовувала рф, стерта з 24 лютого логікою відкритої війни, відкритого вторгнення, відкритої агресії.

Вже смішно читати, що росія може приєднати до себе Південну Осетію, "ЛДНРію". Це і так окуповані території.

І чим швидше росія визнаватиме їх "своїми", тим швидше вона звідти піде. Адже чим нахабніше порушення нею міжнародного права, тим більше вона опиняється в ізоляції. Тим менше підстав у проросійських елементів на Заході намагатися виправдати кремлівське божевілля.

Сам путін, саме його оточення цими діями, цією гопарською поведінкою на міжнародній арені, цією терористичною манерою ведення війни – вибивають карти з рук своїх небагатьох адвокатів на Заході. Вони самі себе душать. Але путін, наголошую, цього не розуміє. І ніколи не зрозуміє.

Все це призведе не тільки до повернення всіх вкрадених росією території в лоно своїх країн, але і до розвалу самої росії. Причому розвал росії буде стрімким, як виліт пробки із шампанського. Почнеться абсолютно необоротний процес, ефект доміно.

Біда в тому, що цей напівмертвий путін і весь його напівдохлий режим ще заберуть багато справді цінних життів.

Що б зараз не сталося, які б фейкові рішення про "приріст росії новими землями" не були прийняті — стратегічно це вже не має значення. Стратегічно путін, спробувавши знищити Україну, взяв курс на знищення Росії.

При цьому він до смерті нічого не зрозуміє. Думатиме, що сталася якась жахлива помилка, що його хтось обдурив. Жити в ілюзіях до кінця. Як Гітлер, який сидячи навесні 1945-го в обложеному Берліні, мріяв перейти у контрнаступ.