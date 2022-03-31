Політичний психолог Світлана Чуніхіна розповіла про план путіна розпоряджатися долями колишнього СРСР ще 20 років тому

Розповідають, що під час саміту Ге8 у 2006 році у Пітері була неформальна вечеря без краваток. І в якийсь момент Путін розчулився і підняв тост, мовляв, дорогі мої друзі, я вас дуже ціную і поважаю, і готовий навіть прислухатися до конструктивної критики, і взагалі будь-якої примхи. Але ось тільки маю до вас одне заповітне прохання — визнайте моє ексклюзивне право розпоряджатися долями колишнього СРСР.

Всі посміхалися, поплескали того по плечу, заперечувати не стали.

Путін сприйняв цю реакцію як свідчення прийнятого партнерами на себе зобов’язання, як укладену домовленість. Не через недомислення, звичайно. А тому, що він спеціально все спланував таким чином, щоб партнери не мали шансу відмовити або заперечити. Ну хто справді почне сперечатися про приналежність "задніх дворів" під час вечері без краваток?

Погодяться – добре. Погодяться, а потім порушать обіцянку — ще краще. Можна потім нескінченно розмахувати кривдами та вимагати контрибуцій.

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У цьому епізоді вся підлість путінської політичної манери, суть його маніпуляційного підходу. Він 20 з лишком років повільно кип’ятив жабу світової політики — так повільно, що навіть Ангела Меркель, яка найдовше зазнавала кип’ятіння, схаменулась лише тоді, коли вже пар повалив.

Жертви сімейного насильства теж не знають, як відповідати на закидони, а куди дивилася, а чому терпіла. Як пояснити, переказати сторонньому спостерігачеві ці незлічені "вечері", з яких ґвалтівник планомірно сплутав своє жорстоке павутиння, з чого почати взагалі?

І я не знаю, яку протиотруту від путіних можна вигадати на рівні світової історії. Гітлер хоч був досить відвертим у своїй риториці ненависті з самого початку. А цей – майстер маскування.

Напевно, протиотрута тут одна — повна заборона на політичну діяльність для всіх співробітників спецслужб.

А краще ще радикальніше — заборона спецслужб. Від них якщо і є якась користь, то, на мою думку, вона зникаюче мала на тлі тотальної шкоди, завданої суспільним інтересам.

Фото з того самого саміту. Путін – найменший серед великих.

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