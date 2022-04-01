Військовий експерт та учасник АТО Костянтин Машовець пояснив, чому ще рано говорити про перемогу над росією

Дещо про скаженого пса, або Чому нам потрібна кувалда.

Я тут дивлюсь, у декого з'явились вже "переможні" настрої, мовляв, кацапів вже майже розбито…

Так ось, шановне панство…

Це трохи не так, точніше… зовсім не так.

Для того, шоб зрозуміти що ситуація є саме такою, достатньо подивитися на мобілізаційні ресурси орків (які, за великим рахунком, задіяні ще тільки на пару відсотків), а також на наявність ресурсів та загальну кількість озброєння та військової техніки, які вони можуть виставити на поле бою негайно, або трохи згодом.

Ці цифри аж ніяк не на нашу користь.

Окрім того, я думаю, ні в кого немає сумніву, що "за ценой они не постоят"… Нинішній, правлячий у Кремля режим, немов скажений пес, готовий і БУДЕ нас атакувати доти, до поки в нього для цього будуть сили та засоби. А вони в нього, навіть не дивлячись на то, що ми суттєво їх скоротили, ще є у достатній, навіть у переважаючих наші, кількості та обсягах.

Так, отримавши добрячого стусана, це падло може трохи відповзти. Але, згодом, трохи зализавши рани, відновивши свої сили та спроможності… воно знову полізе на нас, гарча і стікаючи слиною. І кидатися на нас воно буде, поки йому не перебити хребта, або не винести з башки його гнилий мозок добрячим ударом кувалди…На жаль, на сьогоднішній день добити скаженого звіра насмерть у його лігві ми не спроможні.

Адже ні рельсу, щоб перебити цій скаженій собаці хребта, ні кувалди для удару ій по голові у нас зараз не має. І ніхто з наших "союзників" нам їх давати не поспішає і поки не збирається… тому що сама наявність в наших руках такого інструментарія їх "трохи лякає" (а точніше кажучи, взагалі… сильно нервує).

Тому, і рельсу, і саму кувалду нам доведеться виковати самим.

А для цього нам потрібні дві речі — ЧАС та ВІДПОВІДНИЙ РЕСУРС (простіше кажучи — фінанси та технології).

Перше можна отримати, відпи***вши ЗАРАЗ цю скажену тварину настільки, щоб вона була вимушена тимчасово припинити свої атаки і відповзти до себе у конуру, для відновлення та зализування ран.

А ось з другим все набагато складніше…

Великі гроші для виготовлення кувалди доведеться заробити, причому робити це доведеться досить швидко і у достатньо значних обсягах (адже, добряча кувалда і коштує добряче).

Але це ще пів справи, потрібні також таки технології виготовлення кувалди та рельсу, які б надійно гарантували їхню якість та смертоносність для скаженого звіра. Звісно, й майстри відповідні, які б були здатні то виготовити, також нам потрібні…

Тож нам найближчим часом буде потрібно примусити ворога до закінчення війни на таких умовах, щоб це не заважало виготовленню необхідного нам на майбутне "інструментарія", при цьому, ворог, який на сьогодні, переважає нас за усіма статтями, мусить бути на цей час гарантовано нейтралізованим.

Ось й думайте, як це зробити…

На мій розсуд… спочатку таки тре відпи***ти орко-тварину, щоб вона, принаймні на найближчи 10 років взагалі забула дивитись у наш бік… Для цього, ПОКИ, цілком можливо скористатися якоюсь підручною каменюкою, або бодай палицею, яку нам готові надати союзники.

Коли ця тварюка заскавчить й запросить передиху, ось тоді й тре негайно приступати до виготовлення кувалди… Щоб неодмінно встигнути до того моменту, коли вона знову оговтається і загарчить… і наступного разу вже наї***ти її насмерть.