у путіна вдало "збіглося" з Білгородом - на це є дві причини - Олексій Копитко
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Журналіст і радник міністра оборони України Олексій Копитко вказав на дві причини, з яких у кремлі наважились на інформаційне вкидання про Білгород
Білгород. Творча адаптація концепцій "бомбити Воронеж" та "рязанський цукор" в одному флаконі. І так вдало "збіглося", що удару завдано напередодні початку призовної кампанії, яка обіцяла бути дуже складною для Кремля. А тут такий чудовий подарунок для патріотичної мобілізації. У мережі повно зйомок гелікоптерів, які "непомітила" ППО, з усіх можливих ракурсів. Показник того, що без мобілізації у Путіна нічого не виходить, справи у угрупованні, що вторглося, так собі.
І найважливіше. Міжнародні партнери за крок від того, щоб надати Україні важкі озброєння. Основний аргумент лобістів Кремля "чому не можна" — якщо Україні передати навіть найпростішу артилерію, не кажучи вже про авіацію, вона негайно нападе на Росію та спровокує ядерний апокаліпсис. І ось аргумент.
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