Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфа"

Ми вступили у квітень – другий місяць весни та черговий місяць відкритої війни Росії проти України. Які основні висновки можна зробити?

Ситуація на міжнародному рівні не змінилася. Ми так само воюємо самі, без союзників. І, найімовірніше, ця тенденція не зміниться.

Європейські партнери хочуть закінчити війну якнайшвидше, щоб відновити торговельно-економічні зв’язки з РФ. Цього ж хочуть не-західні країни та Китай. США та Британія, судячи з усього, разом із країнами Балтії та Польщею налаштовані на довгу війну та її затягування.

Великих очікувань від чергового раунду українсько-російських переговорів у мене небагато.

Будь-які точні оцінки можна буде дати лише після того, як буде готовий проєкт мирного договору та буде підписано перемир’я, щоб припинився вогонь та були зафіксовані позиції сторін. Зустріч Зеленського та Путіна реальна, але лише за умови, що їм буде що фіналізувати, або вже підписати.

США поки що, очевидно, не готові надавати нам гарантії безпеки. Хоча і тут все залежатиме від того, під чим саме їх попросять передплатити.

Україна після цієї війни має стати сильнішою у всіх сенсах. Для цього потрібно повністю перебудувати державу, усунути всі неефективні інституції та людей, переосмислити зовнішню політику у бік прагматичної багатовекторності. Наприклад – на основі нейтрального позаблокового статусу. Також треба відновити бізнес, який зараз дуже постраждав. Все це залежатиме від рішень уряду та швидкості повоєнного відновлення.

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