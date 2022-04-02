Громадсько-політичний діяч, ексочільник "Правого сектора" Дмитро Ярош про своє ставлення до обміну полоненими під час війни.

Підтримую обміни військовополоненими, які проводить українська влада!

На Війні всяке трапляється… і тому, українські хлопці та дівчата не мають сидіти у буцегарнях орків…

Як тільки з’являється можливість звільнити Наших — і поміняти їх на ерефівських дегенеративних тварюк — це треба робити…

Щиро дякую всім причетним до обмінів!

Слава Україні!