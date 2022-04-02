Політичний консультант Тарас Березовець, спеціально для "Телеграфу"

Сили оборони України другий місяць дають відсіч російському вторгненню на всіх фронтах. Військова складова у цій ситуації – непередбачувана.

Але давайте поміркуємо про геополітичну складову.

Західні країни припустилися помилки в оцінці військової ситуації в Україні. Ми пам’ятаємо, як американська розвідка прогнозувала, що Київ впаде протягом 72 годин. І цим пояснюється обмежений розмір допомоги, яку Україна отримувала до війни.

Але після того, як ЗСУ довели свою перевагу над противником (у тактиці ведення бою, у мотивованості), військова допомога із Заходу пішла досить активно.

Водночас можна пред’являти серйозні претензії адміністрації Байдена, яка є стримуючим фактором для інших країн (зокрема — Польщі, низки країн Центральної Європи) у наданні Україні винищувачів, систем ППО (навіть радянського зразка). Це стримування відбувається, оскільки у Байдена, схоже, все ще зберігається неправильне трактування (насамперед під впливом радників), що відбувається в Україні.

На їхню думку, надання більш потужної військової допомоги Україні призведе до зростання ескалації та змусить путіна переходити до ще більш варварських методів ведення війни.

Хоча після того, що сталося у Маріуполі – що може бути гіршим? Застосування хімічної зброї? Так може бути. Ядерної? Малоймовірно, але виключати це теж не можна.

На жаль, відповідь західних союзників України на те, що творить тут росія — далеко не така потужна, якою вона могла б бути.

Як наслідок – війна переходить у затяжну фазу.

У чому не зацікавлені ні ми, ні такий потужний геополітичний гравець як Китай.

Так, Пекіну зручне ослаблення Москви внаслідок цієї війни (через західні санкції). І що більше триває війна, то більше слабшає росія. При цьому Китаю не вигідно, що війна триває на території України. По-перше, наша країна є важливим транзитером для КНР. По-друге, Україна займає значне місце у продовольчій безпеці Китаю, а також його "клієнтських" державах Африки. Отже, КНР не вигідне затягування цієї війни більш ніж на кілька місяців.

Саме тому, а також через небажання самому потрапити під західні санкції, Китай точно не підтримуватиме рф. Ні постачанням озброєння, ні економічно.

Обсяг торгівлі КНР із Заходом у рази перевищує обсяги його торгівлі з рф, навіщо ж підставлятися? Наголошую, інтерес Пекіна — попадання ослаблої рф в ще більшу залежність від Китаю.

Стратегічно КНР немає сенсу брати участь у війні на стороні рф.