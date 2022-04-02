Рус

Українські бійці готові рвати руSSню, незважаючи на ризики та загрози - Микола Бєлєсков

Автор
Микола Бєлєсков Микола Бєлєсков
Дата публікації
Читать на русском
Автор
168
Вже зараз окупанти бояться воювати з ЗСУ
Вже зараз окупанти бояться воювати з ЗСУ

Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков про те, чому українських військових не можна обмежувати у діях під час війни

Той унікальний випадок в історії, коли не військові повинні підлаштовуватися під об’єктивні обмеження — в даному випадку те, що нас рано чи пізно чекають проблеми із БК і відповідно час іти на якісь політичні компроміси. Зараз політики повинні зробити все від них залежне, щоб дати армійцям можливість ефективно робити свою роботу здатність, до чого побачили всі за останні 38 днів.

Бо це дійсно унікальний момент — армійці готові рвати руSSню не зважаючи на всі ризики і загрози, відчувши смак здатності ефективно робити смерть ворогам.

Ну і іще одна ефективна оборонна операція на сході із підготовкою резервів до контрударів і переговорна позиція України іще більше укріпиться, чим є зараз.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Микола Белесков
Київська область після визволення від росіян
Київ
Київську область звільнили від російських окупантів: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Київська область після визволення від росіян
Київську область звільнили від російських окупантів: подробиці
Дата публікації
Категорія
Українці отруюють окупантів убивчими пиріжками та горілкою
Бабусині пиріжки та горілочка "для гурманів": прості українці труять і вбивають окупантів-мародерів
Дата публікації
Категорія
"Барнаул-Т"
Росіяни, що втекли з Київщини, залишили цінні подарунки для ЗСУ (відео)
Дата публікації
Категорія
Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
Перша країна в ЄС повністю відмовилася від російського газу
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 2 квітня
Війна - день 38: окупанти вдарили по Полтаві та Дніпру, а ЗСУ звільняють Київщину