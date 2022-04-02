Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков про те, чому українських військових не можна обмежувати у діях під час війни

Той унікальний випадок в історії, коли не військові повинні підлаштовуватися під об’єктивні обмеження — в даному випадку те, що нас рано чи пізно чекають проблеми із БК і відповідно час іти на якісь політичні компроміси. Зараз політики повинні зробити все від них залежне, щоб дати армійцям можливість ефективно робити свою роботу здатність, до чого побачили всі за останні 38 днів.

Бо це дійсно унікальний момент — армійці готові рвати руSSню не зважаючи на всі ризики і загрози, відчувши смак здатності ефективно робити смерть ворогам.

Ну і іще одна ефективна оборонна операція на сході із підготовкою резервів до контрударів і переговорна позиція України іще більше укріпиться, чим є зараз.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки У війні Україна-Московія цілі максималістські, що змушуватиме мобілізувати нові ресурси Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів, від чого залежить хід російсько-української війни.