Підприємець Олексій Давиденко про військові злочини "другої армії світу".

Гірше за розбомблені українські міста.

Військові злочини росіян-визволителів.

Цивільних.

Катують, ґвалтують, вбивають, викрадають і обкрадають.

Їм байдуже.

Діти, жінки, літні люди.

Страшні розповіді очевидців.

Страшні кадри з визволених міст.

Страшні розшифровки їх телефонних розмов з мамами та жінками.

Ніякої військової честі.

Ніякої людської гідності.

Друга армія світу.

Армія катів і мародерів.