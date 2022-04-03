Російська армія - армія катів та мародерів - Олексій Давиденко
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Підприємець Олексій Давиденко про військові злочини "другої армії світу".
Гірше за розбомблені українські міста.
Військові злочини росіян-визволителів.
Цивільних.
Катують, ґвалтують, вбивають, викрадають і обкрадають.
Їм байдуже.
Діти, жінки, літні люди.
Страшні розповіді очевидців.
Страшні кадри з визволених міст.
Страшні розшифровки їх телефонних розмов з мамами та жінками.
Ніякої військової честі.
Ніякої людської гідності.
Друга армія світу.
Армія катів і мародерів.
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