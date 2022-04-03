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Російська армія - армія катів та мародерів - Олексій Давиденко

Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
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Автор
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Російський солдат Новина оновлена 03 квітня 2022, 06:17
Російський солдат

Підприємець Олексій Давиденко про військові злочини "другої армії світу".

Гірше за розбомблені українські міста.

Військові злочини росіян-визволителів.

Цивільних.

Катують, ґвалтують, вбивають, викрадають і обкрадають.

Їм байдуже.

Діти, жінки, літні люди.

Страшні розповіді очевидців.

Страшні кадри з визволених міст.

Страшні розшифровки їх телефонних розмов з мамами та жінками.

Ніякої військової честі.

Ніякої людської гідності.

Друга армія світу.

Армія катів і мародерів.

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