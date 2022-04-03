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Ми не застали Голодомор, але тепер і у нас перед очима приклад геноциду українців - Денис Казанський

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Денис Казанський Денис Казанський
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Від рук російських окупантів загинули сотні українців Новина оновлена 03 квітня 2022, 10:04
Від рук російських окупантів загинули сотні українців

Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський про масові вбивства українців російськими військовими у Бучі та Ірпені.

Коли Голодомор стали називати геноцидом українського народу, мало хто міг усвідомити весь зміст цього твердження. Нинішні покоління голоду не застали, для них усі ці події були багато в чому абстрактними тінями минулого.

Тепер же й у нинішніх поколінь перед очима є свій конкретний приклад геноциду українців — масові вбивства цивільного населення російськими військовими в Бучі та Ірпені. І це вже не просто розділ у шкільному підручнику, не просто якісь цифри із нулями. Це прямо тут, перед очима, на твоїх вулицях.

І цього вже не замовчати. Фотографій та відео не видалити. На випадковий збіг обставин не списати.

Тепер в Україні з’явилася своя Сребрениця.

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Теги:
#Росія #Геноцид #Буча
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