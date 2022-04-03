Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський про масові вбивства українців російськими військовими у Бучі та Ірпені.

Коли Голодомор стали називати геноцидом українського народу, мало хто міг усвідомити весь зміст цього твердження. Нинішні покоління голоду не застали, для них усі ці події були багато в чому абстрактними тінями минулого.

Тепер же й у нинішніх поколінь перед очима є свій конкретний приклад геноциду українців — масові вбивства цивільного населення російськими військовими в Бучі та Ірпені. І це вже не просто розділ у шкільному підручнику, не просто якісь цифри із нулями. Це прямо тут, перед очима, на твоїх вулицях.

І цього вже не замовчати. Фотографій та відео не видалити. На випадковий збіг обставин не списати.

Тепер в Україні з’явилася своя Сребрениця.